Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 7 și jumătate, pe o stradă intens circulată, în apropiere de centrul orașului Cluj-Napoca.

Autobuzul, în care se aflau aproximativ 50 de copii din clasele primare, urma să oprească la stația următoare pentru a lăsa elevii la școală.

În imaginile surprinse de camera de bord a autobuzului se vede cum băiatul de 17 ani, aflat pe trotinetă, încearcă să vireze la stânga, moment în care se izbește de mijlocul de transport în comun. Potrivit polițiștilor, tânărul nu ar fi ținut cont de culoarea roșie a semaforului.

Impactul a fost atât de puternic, încât parbrizul autobuzului a rămas plin de fisuri, iar trotineta tânărului a fost aruncată la câțiva metri.

Băiatul a fost transportat de urgență la spital, însă potrivit medicilor, viața lui este în afara oricărui pericol. Acesta a suferit o contuzie la nivelul piciorului, urmând să fie supus și altor investigații.

Șoferul autobuzului în vârstă de 50 de ani a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În acest caz a fost deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.