Darren Williams lucra de decenii pe ruta sa de dimineață în Eccles, Greater Manchester, însă, după ce s-a întors din concediu medical, i s-a ordonat să înceapă mai târziu, relatează Daily Mail.

Începerea lucrului la această oră îl ajuta pe Williams să gestioneze anxietatea, deoarece putea evita aglomerația și ajungea mai devreme acasă pentru a avea grijă de soția sa, care are și ea probleme de sănătate. Williams a fost în concediu medical între noiembrie 2022 și februarie 2023. La revenire, Royal Mail i-a spus că trebuie să înceapă mai târziu, pe o rută diferită, pentru a reduce riscul unui concediu medical pe termen lung.

Managerul său i-a trimis numeroase e-mailuri privind schimbarea programului chiar și în perioada în care Williams era în concediu, la care acesta a răspuns: „NU VREAU SĂ-MI SCHIMB ORELE DE LUCRU”. Bărbatul a fost diagnosticat cu autism și probleme de sănătate mintală în 2022, motiv pentru care a dat în judecată Royal Mail pentru discriminare pe motiv de dizabilitate, iar cererea sa a fost admisă.

El a declarat că dorea să înceapă munca cât mai aproape de ora 5 dimineața, dar i s-a comunicat că programul a fost mutat la 6:45 și 7:30 marțea.

La tribunal, Darren Williams a susținut că s-a simțit hărțuit după ce a primit „e-mailuri și scrisori constante care spuneau că trebuie să-mi schimb orele de lucru”. Un judecător din Manchester a decis că Williams ar fi trebuit să primească timp pentru a se adapta la noul program.

Compania, acuzată de discriminare

S-a concluzionat că Royal Mail nu a făcut ajustări rezonabile pentru dizabilitatea sa – ceea ce constituie o formă de discriminare – și că ar fi trebuit să îi permită să revină la muncă în septembrie 2023 cu ora de început 5 dimineața, înainte de a trece treptat la ora 6:00.

Cererea sa privind hărțuirea pe motiv de dizabilitate a fost respinsă, Tribunalul a decis în final că Williams trebuie să primească 12.925 de lire sterline drept despăgubire pentru suferință emoțională.

Williams a început să lucreze la Royal Mail la vârsta de 15 ani și timp de decenii a lucrat între 5:00 și 12:42, ajungând la oficiul poștal la 5:00 și pornind pe ruta de livrare în jurul orei 9:00. Această rutină de lungă durată îl ajuta să gestioneze anxietatea.

Totuși, tribunalul nu a putut anula complet schimbarea programului, recomandând doar ca Royal Mail să confirme că ora sa de început este între 5:00 și 6:00, deoarece o începere la 6:45 ar afecta sănătatea sa mintală.

Judecătorul Rhodri McDonald, a declarat: „Mecanismul pentru a face ajustări rezonabile pentru dizabilitatea sa era disponibil, iar Royal Mail nu a oferit suficiente dovezi că inconvenientul de a-l folosi ar fi fost suficient pentru a face o astfel de ajustare nerezonabilă. Nu considerăm că revizuirea recentă a programului ar fi făcut nerezonabilă reevaluarea rutelor de livrare din Eccles pentru a vedea dacă se poate crea o rută mai scurtă, permițând astfel lui Williams să înceapă mai devreme. Considerăm, prin urmare, că ar fi fost un pas rezonabil ca Royal Mail să folosească sistemele sofisticate disponibile pentru a proiecta o rută pe care Williams să o poată finaliza într-un interval mai scurt decât colegii săi. Permițându-i lui Williams să înceapă la 5:00 ar fi necesitat redistribuirea unui surplus de 1 oră și 45 de minute. Nu considerăm că acest lucru ar fi rezonabil, dar considerăm că ar fi fost rezonabil să se revizuiască rutele de livrare astfel încât Williams să poată începe la 6:00 și să termine la 13:42, lăsând 45 de minute de redistribuit pe alte rute.”