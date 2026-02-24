Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar urma să-i găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii.

„Viața la țară”, chiar așa se numește programul prin care Ministerul Agriculturii își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi poate primi turiști cărora – contra cost – să le arate munca sa.

Maria și Nicolae Pastor au gospodărie înstărită în satul Sărămaș din județul Covasna, unde produc brânză de burduf, caș și smântână. Muncesc de dimineața până seara, dar și-ar face timp și pentru vizitatori.

Ce condiții trebuie să îndeplinească gospodarii

Maria, producător local: Le arătăm cu drag orice. Dacă vrea să contribuie, să ia o găleată în mână, poate și să ia pe lângă noi, așa.

Gospodarii trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Violeta Roman face dantelă și ar primi bucuroasă musafiri.

Violeta Roman, meșter artisan: Pot să îi primesc și cu produse locale, cu plăcintă cu griș, cu un păhărel de țuică, ca la români, să plece veseli din curte.

Ministerul Agriculturii ar urma să înființeze o platformă unde turiștii să găsească toți producătorii de activități rurale și să rezerve experiențele. Tot acolo ar urma să facă și plata. Potrivit proiectului, câștigurile gospodarilor vor fi considerate venituri din activități independente și se impozitează.

Andrei Blumer, Asociația de Ecoturism din România: Trebuie să existe un management performant de destinație. Ca turistul să audă, să ajungă și să se simtă bine în destinație. O gospodărie singură nu poate să facă față unei concurențe naționale sau internaționale.

Ca să fie pus în practică, proiectul de lege trebuie aprobat și de Camera Deputaților, iar apoi promulgat de președinte.