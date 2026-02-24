Zeci de polițiști protestează față de creșterea vârstei de pensionare, în Piața Victoriei. Au cerut demisia premierului

Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR

Zeci de poliţişti protestează, marţi, în Piaţa Victoriei din Capitală, faţă de proiectul prin care Guvernul vrea să mărească vârsta de pensionare a personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne.

Aura Trif

Reprezentanţii protestatarilor au mers la una dintre porţile de intrare în curtea Guvernului pentru încerca să obţină o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, însă aceştia au fost îndepărtaţi de jandarmi pe motiv că programul cu publicul s-a încheiat la ora 17:00.

Protestul a început la ora 17.00, în Piaţa Victoriei, sindicaliştii intenţionând să picheteze Guvernul pe durata şedinţei în care ar urma să fie adoptată reforma administraţiei.

Aceştia şi-au manifestat nemulţumirea faţă de măsurile pe care Guvernul ar urma să le ia în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, cerând demisia premierului.

”Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva”, a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

Acesta a avertizat că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei, scrie News.ro.

”S-ar putea să vă rugaţi să vină poliţişti din spaţiul extracomunitar, pentru că românii nu vor mai dori să se facă polişti şi militari cu un salariu de 5.000 de lei pe lună şi o pensie de mizerie. Premierul trebuie să înţeleagă aceste aspecte, dacă nu înţeleagă poate să plece acasă”, a mai declarat Zelca.

”Sunt la mine la puşcărie oameni care au furat mai puţin şi au încălcat legea mai puţin. Cum este posibil ca un premier al României care încalcă legea în mod flagrant? I-am spus şi ieri că acest proiect de ordonanţă este o ilegalitate, este un monstru care creează noi taxe şi noi impozite pentru români”, a mai declarat reprezentantul sindicaliştilor din penitenciare.

Acesta susţine că ”militarii şi poliţiştii trebuie lăsaţi în pace să-şi facă treaba”. Vasile Zelca afirmă că ”decedează undeva la 40-50 de angajaţi ai ministerului pe an” din cauza stresului şi a volumului de muncă.

Marţi, la ora 19:30, este programată şedinţa Guvernului care are pe ordinea de zi aprobarea a două OUG: ordonanţa privind instituirea unor măsuri de relansare economică şi cea privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC) a anunţat, luni, că participat la dezbaterea publică pe proiectul de OUG, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, care stabileşte că, în 30 de zile de la adoptarea sa, MApN şi MAI trebuie să modifice Legea 223/2015 şi să majoreze vârsta standard de pensionare a poliţiştilor şi militarilor.

Sindicaliştii susţin că proiectului este neconstituţional şi cer eliminarea articolului de lege. 

Sursa: Agerpres News.ro

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne anunţă un protest pentru ziua de marţi, în Piaţa Victoriei.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a dat asigurări, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu scad, el arătând că pensia medie în MApN este de 5.008 lei. În ianuarie, pensia medie în sistemul de stat a fost de 2.819 lei.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, miercuri seară, că pensiile militarilor, soldele şi indemnizaţiile acestora nu vor scădea. Declaraţia acestuia vine în contextul deciziei Curţii Constituţionale.

România este astăzi un stat atât de slăbit, încât există riscul să nu facă față unei intensificări a presiunilor externe și, din această cauză, să sufere pierderi teritoriale, în viitorul imediat.

Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea.  

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, pachetul administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării și aprobat de Coaliția de guvernare. 

