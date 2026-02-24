Zeci de polițiști protestează față de creșterea vârstei de pensionare, în Piața Victoriei. Au cerut demisia premierului

Aceştia şi-au manifestat nemulţumirea faţă de măsurile pe care Guvernul ar urma să le ia în ceea ce priveşte vârsta de pensionare, cerând demisia premierului.

Reprezentanţii protestatarilor au mers la una dintre porţile de intrare în curtea Guvernului pentru încerca să obţină o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, însă aceştia au fost îndepărtaţi de jandarmi pe motiv că programul cu publicul s-a încheiat la ora 17:00.

”Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva”, a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

Acesta a avertizat că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei, scrie News.ro.

”S-ar putea să vă rugaţi să vină poliţişti din spaţiul extracomunitar, pentru că românii nu vor mai dori să se facă polişti şi militari cu un salariu de 5.000 de lei pe lună şi o pensie de mizerie. Premierul trebuie să înţeleagă aceste aspecte, dacă nu înţeleagă poate să plece acasă”, a mai declarat Zelca.

”Sunt la mine la puşcărie oameni care au furat mai puţin şi au încălcat legea mai puţin. Cum este posibil ca un premier al României care încalcă legea în mod flagrant? I-am spus şi ieri că acest proiect de ordonanţă este o ilegalitate, este un monstru care creează noi taxe şi noi impozite pentru români”, a mai declarat reprezentantul sindicaliştilor din penitenciare.

Acesta susţine că ”militarii şi poliţiştii trebuie lăsaţi în pace să-şi facă treaba”. Vasile Zelca afirmă că ”decedează undeva la 40-50 de angajaţi ai ministerului pe an” din cauza stresului şi a volumului de muncă.

Marţi, la ora 19:30, este programată şedinţa Guvernului care are pe ordinea de zi aprobarea a două OUG: ordonanţa privind instituirea unor măsuri de relansare economică şi cea privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual (SNPPC) a anunţat, luni, că participat la dezbaterea publică pe proiectul de OUG, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, care stabileşte că, în 30 de zile de la adoptarea sa, MApN şi MAI trebuie să modifice Legea 223/2015 şi să majoreze vârsta standard de pensionare a poliţiştilor şi militarilor.

Sindicaliştii susţin că proiectului este neconstituţional şi cer eliminarea articolului de lege.