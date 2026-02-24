”Nici de data aceasta nu s-a ţinut cont de persoanele cu dizabilităţi care locuiesc singure, de familiile monoparentale unde există unul sau mai mulţi copii cu dizabilităţi şi persoanele cu dizabilităţi care luptă să supravieţească doar din indemnizaţia de handicap. Iar persoanele cu handicap grav şi accentuat se află statistic în rândul celor mai expuse riscului de sărăcie şi exclusiune social”, a declarat Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România în emisiunea România Politică de la Prima News.

Despre modificările aduse ordonanţei, aceasta a afirmat că resping introducerea unor praguri privind reducerea impozitelor pentru persoanele cu dizabilităţi.

”Noi refuzăm categoric aceste praguri şi putem să şi contestăm faptul că guvernul, şi de data aceasta, a încălcat principiul nimic despre noi fără noi, nu am fost primiţi la consultări, nu am obţinut niciun fel de răspuns de la guvernanţi. Aceste măsuri se vor lua şi de data aceasta fără noi, fără să se ţine în cont că aceste măsuri nu sunt tocmai cele mai potrivite, având în vedere situaţia socială şi medicală a tuturor persoanelor cu dizabilităţi din România. Dacă şi-ar dori să stea de vorbă cu noi, poate că ar găsi chiar în rândul nostru soluţii mult mai eficiente decât această generalizare 50% şi 25%.”, a spus Daniela Tontsch.

Aceasta a arătat că ”ce s-a întâmplat în ultima perioadă, după modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, îi îngrijorează profund, pentru că foarte mulţi pacienţi cu cancere în stadii avansate sau foarte multe persoane dependente de dializă, de oxigen, cu afecţiuni multiple, au fost încadrate în grade inferioare, ca să facă statul economie, pur şi simplu, sacrificându-I pe cei cu dizabilităţi.

Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România a mai arătat că, ”după ce au eliminat scutirile de impozit pentru persoanele cu dizabilităţi, după ce au închis indexarea indemnizanţilor, a pensiilor în plină inflaţie, guvernul anunţă acum un pachet de ajutoare sociale rezervat drept soluţie pentru cei vulnerabili”.

”Este profund nedrept să tai drepturile stabile, previzibile, garantate prin lege şi apoi să vii cu ajutoare punctuale, condiţionate şi temporare, ca şi cum ar compensa pierderile produse. Pentru persoanele cu dizabilităţi, protecţia nu poate funcţiona pe principiul îţi iau un drept şi îţi dau un ajutor”, a arătat aceasta, precizând că pe de o parte se recunoaşte situaţia grea în care sunt persoanele cu dizabilităţi, pe de altă parte au fost anulate drepturi importante.

”Mulţi politicieni au aruncat în spaţiu public mesaje care sugerează că suntem prea mulţi, că am fi beneficiari abuzivi de dreptul ăsta, sau că reprezentăm o problemă pentru bugetul statului. Această retorică incorectă a amplificat stigmatizarea, a consolidat percepţia că suntem o povară bugetară şi a slăbit protecţia socială. Uitaţi-vă în spaţiu public, suntem linşaţi (..) Ce se întâmplă acum este strigător la cer, nu am cuvinte să spun ce se întâmplă”, a arătat aceasta.