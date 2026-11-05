Cei care vor să descopere secrete și povești fascinante din lumea acestor plante exotice pot lua parte la tururi ghidate.

Aproximativ 200 de specii de orhidee, unele în miniatură, altele de mari dimensiuni, pot fi admirate în sera Grădinii Botanice „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca.

Cele mai multe provin din America de Sud, Asia de Sud-Est și Madagascar, iar unele au devenit simboluri naționale. Un expert le prezintă vizitatorilor.

Ovidiu Răducu, laborant: „Aici sunt, de exemplu, orhideele pentru clima caldă intermediară. Se pot crește și în casă, dar sera rămâne, în principiu, mediul ideal. Ideea e să nu se ude în exces. Fiecare specie are anumite necesități față de umiditate, față de curenții de aer, față de udare.”

Sera găzduiește și exemplare din peste 50 de specii de ferigi, care completează decorul și contribuie la crearea unui mediu cât mai apropiat de cel natural pentru orhidee.

Vizitatorii au ocazia să afle lucruri surprinzătoare.

Vizitatoare: „Am văzut foarte multe plante interesante, am venit pentru orhidee și nu mai pot enumera atâtea nume ce ne-a zis ghidul. Mii și mii de specii de orhidee, ceea ce nu am știut. Abia pot face diferența între cele două, una pe lângă cealaltă.”

Vizitatoare: „Preferă foarte mult soarele, așa că cel mai bine ar fi să le pui la o jardinieră la geam. De udat, cam la o săptămână și jumătate este bine să le pui și puțin îngrășământ. În momentul în care ele s-au adaptat la condițiile pe care i le-ai dat tu, cât timp le menții condițiile acelea, rămân și ele cu tine.”

Tururile ghidate au loc de trei ori pe zi, iar fiecare grup poate avea cel mult 20 de participanți. Accesul în seră se face pe baza biletului de intrare la Grădina Botanică.