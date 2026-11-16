Focarele au distrus mai multe case, magazii și un garaj.

Vâlvătaia a fost vizibilă de la kilometri distanță, a cuprins o casă și mai multe magazii, pe o suprafață de 500 de metri pătrați.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „La fața locului au acționat șase autospeciale de stingere, autoscara și un echipaj SMURD.”

Incendiul ar fi pornit de la jarul căzut dintr-o centrală pe lemne.

În timp ce pompierii se pregăteau să încheie această intervenție, au fost solicitați la un al doilea incendiu, care a izbucnit la un garaj, s-a extins la o locuință și la două anexe. Bărbatul din casă a încercat inițial să stingă singur focul, dar s-a văzut neputincios. A căutat apoi cea mai rapidă metodă de a scăpa.

„Am ieșit prin flăcări, am spart geamul de la casă. Am încercat să arunc apă cu cratița, dar degeaba” a explicat Ion, bărbatul rănit.

Vecină: „Tot auzeam ceva pocnitori, tot pocnea. Pe când colo ardea garajul, acoperișul. Da, a fost tras și la mine și a început să se extindă la colțul de la grajd.”

Victima a suferit arsuri și o intoxicație cu fum.

Camelia, nora bărbatului: „M-a sunat vecina de lângă că arde casa. Am venit cum am putut. Am venit, el era în ambulanță.”

Pe lângă pagubele provocate clădirilor, mașina aflată în garaj a fost distrusă complet. Pompierii cred că în acest caz incendiul a pornit de la o defecțiune la cablu electric.