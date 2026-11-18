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Accidentul a avut loc în jurul orei 22, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Tânărul era singur în mașina care ar fi derapat pe șinele de tramvai, apoi ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde s-a izbit violent de un autobuz. Câțiva martori au sărit în ajutor.

Băiat: „Era un grup de domni care încercau să deschidă ușa la mașină, au încercat să ia pulsul. Am sunat între timp și eu la ambulanță, au venit echipajele. Din ce am înțeles, a venit cu viteză”.

Tânărul a fost scos de pompieri din caroseria distrusă aproape în totalitate. Însă nu se mai putea face nimic pentru el.

Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj: „În autoturism s-a aflat un bărbat încarcerat, pe care forțele noastre l-au extras de urgență folosind echipamentele din dotare. Din nefericire, bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața, astfel că medicul a declarat decesul acestuia”.

Șoferul autobuzului, în vârstă de 51 de ani, a fost rănit și transportat la spital. Autoritățile continuă cercetările în acest caz.