Piața Obor se reinventează. Va exista o zonă culinară modernă, cu 320 de locuri și DJ printre tarabe

După modelul marilor orașe care și-au transformat piețele în destinații culinare și cea mai cunoscută piață din capitală, Obor, va avea o zonă pentru mâncare cu sute de locuri la mese.

Și vestiții mici, căutați de turiștii din toată lumea, se mută în casa nouă. Oborul rămâne însă autentic, doar că de astăzi sună altfel: o tarabă de legume s-a transformat în pupitru de DJ.

De 15 ani, domnul Ion vinde legume și fructe în Obor. Tare s-a bucurat când a auzit că piața se modernizează și va avea de acum și o zona numită „food court” unde vizitatorii pot să mănânce. Crede că astfel vor veni și mai mulți tineri și turiști.

De altfel, primul pas a fost făcut: pupitrul de DJ este îmbrăcat în zarzavaturi și fructe, iar de o parte și de alta te lovesc arome de mâncare.

Răzvan Rotariu, reprezentant agenția de comunicare: „E un spațiu destinat generației tinere care a pierdut obiceiul de a merge la piață. Piața are multe de oferit, ne dorim să oferim mai mult decât legume, carne, fructe proaspete, vrem să oferim muzică. Vom avea artiști locali, străini”.

Cei 20 de comercianți care vând mâncare gătită: ciorbe, preparate romanești, italienești sau turcești și băuturi, sunt încurajați să se aprovizioneze direct din piață.

Semn că de acum Oborul e internațional este și acest cocoșel gătit la jar, crescut timp de 45 de zile cu boabe de grâu și porumb, cu pielea crocantă și carnea moale.

Ionuț: „Omleta cu jumări foarte interesant cerută, cu jumări tradiționale. Avem carcaletele, amestecătură cu cartofi. E un concept mișto, e un fel de occident așa, ne modernizăm”.

Ajungem și la micii din Obor. După 14 ani în care cortul decorat trăznit cu mesaje creative, sutiene sau portrete cu vedete internaționale a atras turiști din toată lumea, acum se mută în casa nouă.

Adi: „Trebuie să schimb grătarele, aparatele de fum. Nu schimbăm rețeta, o să mutăm tot în partea cealaltă, 2-3 luni va fi o reticență, dar până la urmă o să se adapteze oamenii”.

Corespondent PRO TV: „Marile piețe ale lumii, în zgomotul colorat de La Boqueria, în luminile curate din Time Out Lisabona, în halele strălucitoare din Dubai sau în piețele elegante ale Franței, mâncarea nu mai e doar hrană, e spectacol. E miros, e sunet, e poveste, iar de azi Bucureștiul face un pas în direcția aceasta. În Obor, aici unde aroma de legume proaspete, patiserie caldă și micii care s-au născut legendă se ridică în aer de zeci de ani, apare acest spațiu care se întinde pe 650 mp cu 320 de locuri la mese în care tradiția și modernul împart aceeași masă.''

