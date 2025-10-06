Patru zodii sunt avantajate în carieră și în sfera financiară în săptămâna 6-12 octombrie 2025

06-10-2025 | 16:52
Săptămâna 6-12 octombrie 2025 aduce oportunități notabile în planul profesional și financiar.  

Intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 6 octombrie, favorizează strategiile și negocierile avantajoase.

Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, poate aduce finalizări ale unor proiecte sau decizii curajoase în carieră, iar aspectul tensionat cu Pluton poate crea presiune, dar și transformări semnificative.

Pe 8 octombrie, Venus și Jupiter, cei doi benefici, formează un aspect armonios care aduce șanse de creștere financiară și colaborări fructuoase.

Finalul săptămânii este marcat de o opoziție între Venus și Saturn, care testează răbdarea și disciplina, dar răsplătește nativii care muncesc și sunt responsabili.

Zodiile care vor fi avantajate în carieră și în sfera financiară

Nativii Berbec, Gemeni, Balanță și Scorpion se numără printre cei avantajați în planul profesional și material în săptămâna 6-12 octombrie 2025.

Berbec / Ascendent în Berbec

Săptămâna 6-12 octombrie 2025 le aduce nativilor Berbec o energie puternică în planul profesional, amplificată de Luna Plină din 7 octombrie care se formează în zodia lor. Fenomenul astrologic le oferă claritate și îi împinge să ia decizii în carieră. Se poate încheia un proiect important, pot primi recunoaștere sau pot face un pas curajos spre schimbarea unei direcții.

Intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 6 octombrie, le favorizează negocierile și discuțiile financiare. Berbecii pot obține avantaje materiale prin colaborări sau printr-o înțelegere care le asigură stabilitate pe termen lung. Totuși, un aspect tensionat format între Mercur și Pluton le cere să fie atenți la conflictele de interese și la modul în care își expun intențiile.

Finalul săptămânii le testează răbdarea și capacitatea de organizare. De asemenea, Berbecii au șansa să atragă câștiguri însemnate.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni săptămâna 6-12 octombrie 2025 vine cu acțiune în zona profesională.

Intrarea lui Mercur, guvernatorul lor, în Scorpion, pe 6 octombrie, le activează intuiția și le oferă o viziune mai profundă asupra strategiilor financiare. Pot avea loc discuții importante sau pot identifica soluții ingenioase pentru a-și crește veniturile.

Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, îi îndeamnă pe Gemeni să facă alegeri curajoase într-un proiect de grup sau parteneriat profesional. Este un moment bun pentru a încheia o etapă care nu le mai aduce beneficii și să se concentreze pe oportunitățile cu potențial de creștere.

Aspectul armonios format între Venus și Jupiter, din 8 octombrie, poate aduce susținere din partea unor persoane influente sau șansa unei colaborări care le poate spori vizibilitatea.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță săptămâna 6-12 octombrie aduce oportunități în planul financiar și profesional.

Intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 6 octombrie, le stimulează sectorul banilor și le dă ocazia să gestioneze mai atent resursele, să își reorganizeze cheltuielile și să găsească soluții pentru a-și spori veniturile.

Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, poate aduce o decizie clară în ceea ce privește un parteneriat profesional sau o colaborare care nu mai funcționează. Unele relații de muncă pot lua sfârșit, însă contextul astrologic deschide calea către proiecte mai rentabile.

Aspectul benefic între Venus, guvernatoarea lor, și Jupiter, marele benefic, din 8 octombrie, favorizează câștigurile prin colaborări, susținerea din partea partenerilor și surprize financiare plăcute.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Săptămâna 6-12 octombrie 2025 le aduce nativilor Scorpion o minte ageră și capacitatea de a lua decizii strategice odată cu intrarea lui Mercur în Scorpion, pe 6 octombrie,. Este o perioadă bună pentru nativi să își renegocieze salariul, să propună proiecte noi sau să facă investiții inspirate.

Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, le poate aduce un moment de cotitură în carieră: o decizie curajoasă sau încheierea unui ciclu care le deschide calea spre un loc de muncă care să-i mulțumescă din punct de vedere financiar și să le aducă satisfacții profesionale.

Sprijiniți de aspectul format între Venus și Jupiter, Scorpionii pot primi bani dintr-o sursă neașteptată sau pot găsi o soluție salvatoare pentru o problemă financiară mai veche.

Dată publicare: 06-10-2025 16:51

