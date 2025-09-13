Horoscop 14 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Unei zodii îi pot parveni niște bani, să aibă de cheltuială

13-09-2025 | 21:22
Horoscop 14 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi amestecată. O să fim nerăbdători să ajungem într-un spațiu de agrement, în vizită la prieteni, la rude, să spunem ce simțim, ca să știm la ce să ne așteptăm din partea celuilat.

Vibrația zilei este 5 și am face bine să nu ne lipsească, deloc, curajul.

Horoscop 14 septembrie 2025 - FECIOARĂ

O să primiți și aprecieri, dar și posibile reproșuri pentru felul în care v-ați achitat de responsabilități, și totuși, una peste alta o să vă bucurați de popularitate.

Poate vă sărbătoriți, e zi de naștere, sau e alt motiv de petrecere în familie și o să vină și prietenii.

Horoscop 14 septembrie 2025 - BALANȚĂ

Poate luați parte la o competiție, vă măsurați forțele cu ale unor persoane care se cred mai valoroase decât voi, dar o să se arate o pricină și o să ieșiți învingători.

Horoscop 14 septembrie 2025 - SCORPION

O să scoateți, poate, din banii de la rezerve și o să vă duceți cu familia și cu prietenii într-o plimbare mai departe de casă, pentru un peisaj frumos și aer curat.

O invitație prin țară v-ar încânta, nimic de zis dar trebuie văzut cum stați cu timpul.

Horoscop 14 septembrie 2025 - SĂGETĂTOR

E posibil să vă intersectați drumul cu al cuiva care vi s-ar potrivi ca partener de cuplu și dacă sunteți în căutarea perechii de suflet s-ar putea s-o fi găsit.

Poate dați accept unei plimbări la șosea, vă duceți și la un concert, or mai fi și ceva târguri, expoziții.

Horoscop 14 septembrie 2025 - CAPRICORN

Se poate să vă scoată la cafea cineva care visează la o colaborare care ar fi avantajoasă pentru ambele părți și o să analizați în perspectivă situația.

E posibil să vi se acorde un premiu pentru conduită, pentru felul în care ați condus niște lucrări, un proiect de amploare.

Horoscop 14 septembrie 2025 - VĂRSĂTOR

O să întâlniți și voi pe cineva de care v-ați putea atașa sufletește și să vă acomodați cu felul de a fi al acestei persoane și să vedeți cum vă merge împreună.

O să vă bucurați de un anturaj pe gustul vostru și o să petreceți mare parte din timp împreună pe la mondeniități.

Horoscop 14 septembrie 2025 - PEȘTI

O să reglați o situație amicală, c-o fi cineva care a dispărut, s-o fi supărat, sau a lucrat, a învățat departe și acum revine și vă reacomodați.

E bine să lămuriți o poveste sentimentală ca să vă găsiți liniștea, c-au tot fost turbulențe în relație.

Horoscop 14 septembrie 2025 - BERBEC

Parcă n-aveți stare, vreți s-o porniți în plimbare s-ajungeți pe undeva, la o nuntă, la un botez și să mai vedeți și altă lume.

Vă așteaptă familia la masă, poate e un eveniment în curând și fiecare se oferă să contribuie cu ceva.

Horoscop 14 septembrie 2025 - TAUR

Se poate să vă parvină de undeva niște bani și s-aveți de cheltuială, să ieșiți la o terasă, vă duceți la un concert și o să vă destresați.

Poate le-ați promis copiilor că-i duceți la locurile de joacă preferate, sau într-o excursie de-o zi pe undeva.

Horoscop 14 septembrie 2025 - GEMENI

Noutăți, vizite neașteptate, mesaje, invitații, confirmări legate și de job, dar și de preocupările personale și o să vă faceți planuri cu bătaie lungă.

Se anunță cineva în vizită, dar dacă plecați din oraș reprogramați întâlnirile cu prietenii, cu rudele.

Horoscop 14 septembrie 2025 - RAC

O să ajungeți la o recepție, poate fi o gală, ceva care să v-aducă față în față cu niște oameni care sunt de admirat și sentimentele or să fie reciproce.

O reușită în planul comunicării cu niște oameni care au fost plecați o bună bucată de vreme și o să reîncălziți relația.

Horoscop 14 septembrie 2025 - LEU

Poate scoateți mașina de la reparat și dați o fugă la mare sau la munte, o să vă puteți duce și cu trenul, dacă preferați așa, ca să nu mai aveți grijă condusului.

Poate aveți un meci amical, luați parte la un cros, un maraton, pare să fie o competiție.

