Horoscop. Echilibru în comunicare, decizii grele și relații armonioase pentru toate zodiile din 18 septembrie 2025

Pe 18 septembrie 2025, Mercur, planeta comunicării, intră în Balanță. În horoscop, Mercur este asociat cu procesele mentale, modul în care comunicăm și facem schimb de idei.

Influența lui este esențială în felul în care se interpretează lumea din jur și modul în care interacționăm cu ceilalți.

Pe durata tranzitului prin Balanță, între 18 septembrie și 6 octombrie, atmosfera generală se încarcă cu nevoia de dialog, echilibru, colaborare și diplomație. Balanța, fiind un semn al relațiilor și justiției, imprimă o notă de imparțialitate, claritate în gândire și dorința de armonizare a punctelor de vedere.

Totuși, această orientare spre echilibru poate veni și cu o tendință de ezitare în luarea deciziilor, din dorința de a mulțumi pe toată lumea.

Perioada cu Mercur în Balanță este prielnică discuțiilor constructive, medierii conflictelor, negocierilor și stabilirii unor parteneriate, fie ele personale sau profesionale.

Ce aduce Mercur în Balanță pentru fiecare semn zodiacal

Recomandare! Citiți horoscopul pentru zodia natală, cât și pentru semnul din ascendent!

Berbec / Ascendent în Berbec

Tranzitul lui Mercur în Balanță pune accentul pe zona relațiilor nativilor Berbec, atât în planul personal, cât și profesional. Se conturează o perioadă favorabilă discuțiilor, clarificărilor, renegocierilor unor înțelegeri sau colaborări, dar și luării deciziilor în cuplu. Cei care nu sunt implicați într-o relație vor fi atrași de persoane cu care pot purta conversații stimulante, care le provoacă gândirea.

Taur / Ascendent în Taur

Tranzitul lui Mercur în Balanță le influențează Taurilor sectorul muncii și sănătății. Este un moment potrivit pentru a-și eficientiza programul zilnic, să stabilească relații mai armonioase la locul de muncă și să adopte obiceiuri care susțin starea de bine. Comunicarea devine un instrument important în rezolvarea neînțelegerilor cu colegii, iar preocuparea pentru echilibrul fizic și mental va fi accentuată.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Tranzitul lui Mercur în Balanță animă zona iubirii, aventurilor romantice, exprimării artistice și relațiilor cu copiii pentru nativii Gemeni. În această etapă, Gemenii vor fi mai deschiși să își exprime trăirile și să abordeze cu mai mult tact și echilibru diverse situații din viața personală. Comunicarea devine cheia în relațiile afective, iar creativitatea este pusă în valoare prin activități care le aduc bucurie și împlinire.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, influența lui Mercur în Balanță se face simțită în sectorul familiei, spațiului de locuit și originilor. Următoarele săptămâni îi pot determina pe nativi să-și petreacă mai mult timp acasă, să poarte discuții importante cu cei dragi sau să se ocupe de aspecte ce țin de locuință. Dialogul sincer și deschiderea emoțională vor contribui la consolidarea relațiilor cu părinții sau cu alte persoane apropiate, mai ales în momente în care simt nevoia de susținere.

Leu / Ascendent în Leu

Tranzitul lui Mercur în Balanță le dinamizează nativilor Leu sectorul comunicării, învățării și deplasărilor. În această perioadă, nativii sunt mai dornici să își exprime ideile, să poarte dialoguri constructive și să-și perfecționeze modul în care interacționează. Se pot implica în activități de studiu, pot planifica călătorii scurte sau relua discuții importante cu rudele apropiate.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Tranzitul lui Mercur în Balanță le pune accentul nativilor Fecioară pe zona financiară și îi îndeamnă să analizeze cum mai multă obiectivitate bugetul, cheltuielile și sursele de venit. Este o perioadă potrivită pentru revizuirea unor contracte sau acorduri legate de bani și pentru a găsi soluții echilibrate în gestionarea resurselor. Comunicarea devine un instrument important în stabilirea valorilor și priorităților.

Balanță / Ascendent în Balanță

Cu Mercur în casa personalității, nativii Balanță vor avea o perioadă favorabilă clarificărilor personale, introspecției și exprimării autentice. Balanțele vor simți să își reformuleze mai clar ideile, să ia decizii legate de propria imagine sau de direcția în care doresc să meargă. Vor comunica mai ușor cu ceilalți și vor fi mai preocupați de felul în care sunt percepuți, fiind un timp favorabil exprimării intențiilor și dorințelor cu diplomație.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Mercur în Balanță le tranzitează nativilor Scorpion sectorul frământărilor interioare, introspecției și trecutului. Comunicarea se orientează spre interior, iar nevoia de reflecție și înțelegere a unor situații din trecut devine mai pregnantă. Poate fi o perioadă bună pentru a încheia capitole nerezolvate sau pentru a discuta subiecte sensibile. Gândirea devine mai profundă, iar intuiție se ascuțește.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Mercur în Balanță le activează nativilor Săgetător sfera prietenilor, colaborărilor, planurilor și proiectelor de viitor. Săgetătorii vor fi mai interesați să stabilească legături armonioase cu cei din jur, să colaboreze și să schimbe idei în cadrul grupurilor din care fac parte. Este un moment prielnic pentru discuții despre planurile de viitor și pentru a lucra cu o echipă în vederea atingerii unor scopuri comune.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Tranzitul lui Mercur în Balanță le influențează nativilor Capricorn sfera carierei, imaginii și reputației profesionale. Mercur aduce o perioadă în care comunicarea profesională devine esențială, fie că este vorba de negocieri, clarificarea responsabilităților sau discuții cu superiorii. Este momentul potrivit pentru a pune în valoare diplomația. Reputația și modul în care sunt percepuți profesional pot fi influențate de felul în care își exprimă ideile.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Tranzitul lui Mercur în Balanță le influențează nativilor Vărsător sectorul asociat cunoașterii, convingerilor, sistemului de valori, pregătirii profesionale, schimburilor de experiență și nu în ultimul rând, cel al călătoriilor. Este un timp favorabil pentru a explora idei noi, studia sau participa la cursuri care lărgesc orizonturile. Totodată, Vărsătorii pot fi interesați de rezolvarea unor chestiuni birocratice, să planifice călătorii, care să le ofere o viziune mai largă asupra vieții.

Pești / Ascendent în Pești

Nativilor Pești, tranzitul lui Mercur în Balanță le influențează zona resurselor comune, a investițiilor și intimității. Urmează o perioadă potrivită pentru a purta discuții legate de banii la comun și datorii. De asemenea, pot să apară conversații pe teme legate de relații, emoții și profunzimea acestora. Este un moment bun pentru a aduce claritate în subiecte sensibile și-n a aborda situațiile complexe cu echilibru și înțelegere.

