Horoscop săptămâna 15 - 21 septembrie 2025. Ce aduce Luna Nouă cu eclipsă de Soare în Fecioară pentru zodii

Săptămâna 15-21 septembrie este marcată de Luna Nouă în Fecioară, însoțită de o eclipsă parțială de Soare, eveniment care anunță noi începuturi pentru zodii.

Horoscop Berbec săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

În săptămâna analizată nativii Berbec au parte de reflecție, clarificări și reconstrucție interioară.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Saturn se află față în față și le oferă nativilor șansa să înțeleagă de unde vin niște blocaje mentale, care i-au împiedicat să se organizeze mai bine.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, în casa relațiilor și parteneriatelor și dialogurile devin mai echilibrate. Berbecii sunt dispuși să ajungă la un compromis și au ocazia să înțeleagă mai bine punctul de vedere al celuilalt.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară, pe casa muncii și sănătății și aduce armonie în relațiile de serviciu, dar și îndeplinirea mult mai ușoară a sarcinilor, ceea ce contribuie la o atmosferă de lucru mai eficientă. Și starea de sănătate se poate îmbunătăți.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie, care este însoțită de o Eclipsă Parțială de Soare și anunță noi începuturi în planul muncii și sănătății. Berbecii sunt încurajați să-și stabilească obiceiuri sănătoase, să-și restructureze complet rutina zilnică, să facă o schimbare în relațiile de muncă și-n modul cum abordează sarcinile.

Horoscop Taur săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

În săptămâna analizată nativii Taur sunt încurajați să transforme o pasiune într-un proiect de viitor, să aducă mai multă structură într-o relație romantică, să fie deschiși la schimbare și să aibă încredere că ce începe acum are potențial să se dezvolte pe termen lung.

În prima parte a săptămânii, Saturn și Mercur se află într-o opoziție și Taurii sunt invitați să găsească un echilibru între exprimarea personală și așteptările venite din partea grupului de prieteni, fiind un moment bun pentru clarificări.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, pe sectorul muncii, și îi ajută pe nativi să fie mai organizați și eficienți în zona muncii și rutinei zilnice. Pot veni oferte sau propuneri noi de serviciu sau de colaborare, să se discute termenii unor contracte, dar și beneficiile financiare. Totodată, Mercur formează un aspect armonios cu Uranus, oferindu-le nativilor Taur idei financiare sau oportunități, care pot aduce câștiguri neașteptate.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și anunță o perioadă în care se poate îmbunătăți sfera sentimentală, relațiile cu copiii și pot cultiva o pasiune care să le aducă bucurie. De asemenea, creativitatea crește, iar farmecul personal atrage oportunități.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie. Însoțită de o Eclipsă Parțială de Soare, fenomenul astrologic anunță noi începuturi în planul iubirii, creativității, copiilor și proiectelor personale. Este un moment favorabil pentru plantarea unor semințe, care să reflecte valorile și dorința de a crea ceva solid pe termen lung în aceste domenii.

Horoscop Gemeni săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată le aduce nativilor Gemeni energie de reconstrucție în planul vieții de familie și al echilibrului interior.

În prima parte a săptămânii, Mercur, guvernatorul nativilor, se află față în față cu Saturn și activează axa responsabilităților, punând în lumină o posibilă tensiune între viața personală și responsabilitățile profesionale.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, și favorizează comunicarea în sfera sentimentală, în relațiile cu copiii, privind proiectele creative și valorificarea unor abilități. Schimbarea de registru astral le poate aduce nativilor chef și dorința de a se bucura de viață. Pe de altă parte, Mercur formează un aspect armonios cu Uranus, semn că pot veni idei neașteptate sau soluții inovatoare în spațiul de locuit.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce o energie armonioasă în zona casei și vieții private, sprijinindu-i pe nativi să creeze un spațiu plăcut și confortabil în familie.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care anunță noi începuturi în planul vieții de familie, privind relația cu trecutul sau privind siguranța emoțională. Eclipsa poate scoate la suprafață aspecte nerezolvate, dar oferă șansa Gemenilor de a se elibera de tipare vechi, care nu îi mai susțin.

Horoscop Rac săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată le aduce nativilor Rac o schimbare în felul în care comunică, interacționează și gândesc.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Saturn dinamizează axa cunoașterii și credințelor și îi invită pe nativii Rac să regândească anumite convingeri, să reevalueze informațiile pe care le dețin. Este o ocazia bună pentru a clarifica anumite puncte de vedere, să învețe să echilibreze gândirea logică cu o viziune mai profundă.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie și aduce armonie în comunicarea cu familia sau în discuțiile legate de casă sau spațiul personal. Nativii pot simți echilibru în viața domestică și se pot implica cu mai multă ușurință în dialoguri care aduc claritate. Un aspect armonios, format între Mercur și Uranus, aduce inspirație și intuiție într-un context personal.

Venus intră în Fecioară, pe 19 septembrie, și aduce mici beneficii în zona comunicării și învățării, încurajând dialogurile și schimburile amicale.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care anunță noi începuturi în zona comunicării, gândirii, învățării și interacționării cu ceilalți. Comunicarea este importantă și depinde foarte mult de felul cum nativii vor știi să se pună în valoare, dacă doresc să facă impresie la un interviu. De asemenea, anumite informații sau vești, care le parvin, vor determina schimbarea unei direcții.

Horoscop Leu săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată îi provoacă pe nativii Leu să regândească relația cu resursele, valorile și siguranța personală, punând accent pe sfera financiară și redefinirea priorităților.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Saturn dinamizează axa posesiunilor și pot aduce o conștientizare legată de un dezechilibru financiar, semn că Leii își doresc să-și consolideze situația financiară pe termen lung.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, și aduce mai multă ușurință în comunicare, dorință de învățare, negociere sau socializare. Poate urma o perioadă favorabilă semnării unor contracte, pentru începerea unor cursuri sau inițierea unor dialoguri în sfera relațională pentru clarificarea unor chestiuni de cuplu. Mercur și Uranus formează un aspect armonios, ceea ce poate aduce idei inovatoare, legate de modul în care nativii își valorifică talentele, în cadrul unui proiect de grup sau în mediul profesional.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce mici noroace, recuperarea unor sume de bani și oportunități de suplimentare a veniturilor, urmând o perioadă prielnică pentru atragerea unor surse noi de venit.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care anunță noi începuturi în zona financiară. Fenomenul astral activează axa valorilor și resurselor, marcând o etapă nouă financiară, dar și o resetare importantă în modul în care nativii percep valoarea, materială, cât și personală. Saturn cere maturitate în gestionarea banilor și îi încurajează pe nativi să administreze mai bine banii.

Horoscop Fecioara săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna le aduce nativilor Fecioară în atenție planurile personale și oportunitatea de a face niște schimbări, o reconfigurare personală.

La începutul săptămânii, Mercur din casa personalității formează o opoziție cu Saturn din casa relațiilor, punând accent pe echilibrul dintre nevoi și responsabilitatea din relație. Este un moment potrivit pentru redefinirea limitelor și pentru o comunicare mai clară a ceea ce au nevoie Fecioarele de la ceilalți, în special de la partener, dar și ce sunt dispuși să ofere.

Mercur, guvernatorul lor, intră în Balanță și activează zona resurselor personale, încurajându-i pe nativi să regândească modul în care gestionează resursele. Mintea devine mai echilibrată și Fecioarele au ocazia să ia decizii bune, care să le consolideze situația financiară. De asemenea, Mercur și Uranus formează un aspect armonios, oferindu-le inspirație și idei inovatoare legate de direcția profesională.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și micul benefic le sporește farmecul personal, dorința de a se conecta cu ceilalți. Este un moment excelent pentru a se ocupa de imagine, să investească în bunăstarea lor.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care îi vizează în mod special, deoarece fenomenul astral se formează în casa personalității. De asemenea, contextul astral marchează o etapă importantă în dezvoltarea personală, în care nativii pot pune o bază nouă. Saturn încurajează maturizarea emoțională și alegerile în relațiile importante.

Horoscop Balanță săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată le deschide nativilor Balanță un spațiu important pentru introspecție, vindecare și reconectare cu resursele interioare.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Saturn se află într-o opoziție, care pune în lumină dezechilibre între nevoia de retragere și responsabilitățile din viața de zi cu zi. Nativii Balanță pot avea nevoie de o pauză pentru a se regăsi, să se reechilibreze, să poată să decidă în ce direcție o ia viața lor.

Pe 18 septembrie, Mercur ajunge în Balanță și le va fi un aliat în toate formele de comunicare, negociere și interacționare cu ceilalți. Totodată, le susține încrederea în propriile gânduri și decizii. Aspectul armonios, pe care îl formează cu Uranus, le poate aduce revelații bruște, idei neobișnuite și inspirație într-o situație care îi frământă.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și le susține o vindecare emoțională, regăsirea echilibrului interior și oportunitatea să închidă niște capitole.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care îi invită la eliminarea a ceea ce nu le mai folosește, marcând un nou început, legat de liniștea interioară și conexiunea cu planurile subtile ale vieții. Fenomenul astrologic aduce ocazia unui bilanț și a unei pregătiri interioare pentru a construi un fundament pentru un nou ciclu personal.

Horoscop Scorpion săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată le aduce nativilor Scorpion în prim-plan relațiile de prietenie, proiectele de viitor și modul în care se raportează la grupurile pe care le frecventează.

La începutul săptămânii, Mercur și Saturn formează o opoziție, aducând o posibilă tensiune între planurile colective și dorințele personale sau romantice ale nativilor. Este un moment important pentru a reevalua dacă unele relații mai merită energie și implicare sau dacă este momentul stabilirii unor limite.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, și le oferă nativilor ocazia unei introspecții, reflecții, analize, planificării din culise a unui plan de viitor. Pe de altă parte, Mercur formează un aspect armonios cu Uranus și deschide oportunități pentru discuții revelatoare în cadrul unor colaborări sau parteneriate financiare. Este posibil ca nativii să primească sprijin neașteptat sau să aibă idei ingenioase legate de o investiție, un proiect comun sau un proces de transformare interioară.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce mai multă armonie în zona vieții sociale, susținând conexiuni plăcute cu prietenii sau cu persoane cu care împărtășesc idealurile. Cei singuri pot întâlni persoane cu care să înceapă o relație.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care anunță un moment cheie pentru a seta noi intenții legate de planurile personale de viitor, privind relațiile cu prietenii și cei cu care se desfășoară activități. Saturn îi încurajează pe nativi să fie mai responsabili în alegerea proiectelor și a oamenilor cu care se înconjoară. De asemenea, se poate renunța la colaborări, care nu le mai reflectă valorile sau care îi limitează.

Horoscop Săgetător săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna analizată îi provoacă pe nativii Săgetător să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională, oferindu-le ocazia să-și redefinească direcția profesională.

În prima parte a săptămânii, Mercur formează un aspect de opoziție cu Saturn, aducând în atenție tensiuni între cerințele profesionale și nevoile emoționale, de familie. Totodată, este un moment bun pentru a-și stabili prioritățile și de a stabili decizii clare privind locul și rolul în viața profesională.

Pe 18 septembrie, Mercur ajunge în Balanță și aduce susținere din partea prietenilor și dialoguri legate de proiectele comune sau de viitor. Comunicarea devine mai ușoară și se pot face pași importanți într-un proiect de echipă, o inițiativă cu impact social, o campanie. De asemenea, Mercur și Uranus formează un aspect armonios, care deschide oportunități neașteptate în relații sau colaborări profesionale.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce șanse în planul profesional, imaginea nativilor are de câștigat, iar munca le este apreciată.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care anunță un moment important în carieră, cu decizii de viitor și setarea unor obiective noi. Este momentul pentru renunțarea la idealuri vechi sau structuri profesionale care nu îi mai reprezintă, să înceapă să contureze o imagine aliniată cu valorile actuale.

Horoscop Capricorn săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna le deschide nativilor Capricorn un capitol important în ce privesc credințele, viziunea asupra vieții și direcția în care își doresc să evolueze.

La începutul săptămânii, Mercur formează o opoziție la Saturn, un aspect care îi invită pe nativi să ia decizii responsabile legate de un proiect, studii sau un parcurs educațional. Totodată, apare oportunitatea ca nativii să-și clarifice o direcție.

Mercur intră în Balanță, pe 18 septembrie, și activează casa carierei și imaginii, aducând mai multă claritate în planurile și activitățile profesionale, ajutându-i pe Capricorni să-și exprime ideile. Este o perioadă bună pentru planuri și strategii, negociere de contracte sau avansarea în carieră. Mercur formează un aspect armonios cu Uranus, ceea ce le poate oferi un impuls pozitiv în rutina zilnică. O idee inovatoare, un mod nou de lucru sau o revelație, care vizează echilibrul între muncă și viața personală, îi pot ajuta pe nativi să devină mai eficienți.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce armonie și oportunități în zona învățării, călătoriilor, pregătirii profesionale și schimburilor de experiență, situații și contexte care le pot aduce bucurie și împliniri.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care activează axa comunicării și cunoașterii. Este un moment potrivit pentru a stabili noi direcții în ce privește dezvoltarea per sonală și sistemul de credințe.

Horoscop Vărsător săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

Săptămâna le aduce nativilor Vărsător preocupări pentru teme legate de încredere, intimitate, resurse comune și transformare interioară.

În prima parte a săptămânii, Mercur și Saturn formează o opoziție, care îi invită pe nativi să reflecteze la modul în care gestionează echilibrul între ceea ce oferă și ceea ce primesc.

Pe 18 septembrie, Mercur intră în Balanță și aduce deschidere mentală, dorința de a învăța și explora perspective noi, prin studiu, călătorii sau conversații cu persoane cu care împărtășesc aceleași principii și valori. Un aspect armonios format cu Uranus, în această săptămână, poate aduce surprize în sfera sentimentală.

Pe 19 septembrie, Venus ajunge în Fecioară și aduce sensibilitate în interacțiunile profunde, de cuplu, în intimitate. Și sectorul resurselor comune este activat și nativii pot primi susținere financiară.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care activează axa posesiunilor. Se pot seta intenții pentru a atrage susținere materială sau emoțională. Fenomenul astrologic oferă șansa eliberării de niște temeri și frici, transformările având un impact pe termen lung. Pe de altă parte, Saturn le cere nativilor să fie responsabili față de ceea ce aleg să păstreze în viața lor și să se detașeze de ceea ce nu le mai servește.

Horoscop Pești săptămâna 15 - 21 septembrie 2025

În săptămâna analizată nativii Pești pun accent pe relații, atât cele de cuplu, cât și cele profesionale.

La începutul săptămânii, Mercur formează o opoziție cu Saturn și aduce tensiuni în raport cu partenerul sau cei cu care se desfășoară activități. Este un moment prielnic pentru a clarifica ce compromisuri se pot face și unde este nevoie ca nativii să pună limite.

Pe 18 septembrie, Mercur intră în Balanță și încurajează dialogul pe teme mai sensibile, de intimitate, nevoi și dorințe, dar și privind resursele comune. Totodată, Mercur formează un aspect armonios cu Uranus, aducând schimbări neașteptate în viața de familie sau în modul în care construiesc relația.

Pe 19 septembrie, Venus intră în Fecioară și aduce armonie și echilibru în relații și parteneriate. Peștii se pot apropia mai mult de cineva drag sau să înceapă o colaborare nouă. Pot avea loc împăcări sau cei singuri să aibă întâlniri romantice.

Evenimentul important al săptămânii este Luna Nouă în Fecioară și Eclipsa Parțială de Soare, din 21 septembrie, care activează axa relațiilor. Este un fenomen astral cu potențial puternic, de resetare în zona relațiilor, unde se pot începe etape noi sau să se atragă un parteneriat profesional, care să aducă beneficii. De asemenea, Luna Nouă în Fecioară aduce conștientizări, claritate și impulsul de a încheia tipare vechi, de a construi legături solide.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













