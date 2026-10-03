„Half Is Free” aduce împreună branduri și designeri, cu haine, accesorii, bijuterii și alte produse propuse la prețuri speciale. Multe sunt reduse la jumătate.

Evenimentul este și partener al campaniei #easy-to-help, prin care participanții pot transforma lucrurile pe care nu le mai folosesc în donații pentru cei care au nevoie de ele.

Pachetele pot fi lăsate la un easybox, iar apoi ajung la organizațiile care le distribuie beneficiarilor. Târgul este deschis astăzi între orele 10 și 19, iar intrarea este liberă.