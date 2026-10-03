Reacția vine în contextul în care șeful statului ar fi condiționat mandatul de prim-ministru de excluderea AUR de la actul de guvernare, o mișcare pe care senatorul o consideră o amenințare directă la adresa democrației și o sfidare a votului popular, se arată într-un comunicat al partidului.

Acuzații de încălcare a Constituției și „minciuni” prezidențiale

Potrivit lui Petrişor Peiu, preşedintele îşi arogă atribuţii care nu îi sunt conferite de legea fundamentală, încercând să decidă unilateral componența viitoarelor majorități parlamentare.

„Nicuşor Dan încalcă Constituţia, cu bună ştiinţă şi la lumina zilei, atunci când condiţionează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia. Nicuşor Dan nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament. El trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle de preşedinte şi să lase partidelor parlamentare atribuţia de a forma majorităţi parlamentare”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Mai mult, oficialul AUR susține că argumentele președintelui pentru izolarea formațiunii sale se bazează pe informații false, menite să manipuleze opinia publică și partenerii externi.

„Poziţia lui Nicuşor Dan se bazează pe două minciuni mari cât gafele sale diplomatice: AUR nu propune, sub nicio formă, ieşirea României din UE şi NATO; AUR nu propune deloc creşterea deficitului bugetar, ci, dimpotrivă, scăderea dramatică a risipei din cheltuielile statului”, a precizat Peiu.

Paralela istorică: De la Carol al II-lea la „olimpicul la matematică”

Discursul senatorului AUR a inclus o comparație istorică extrem de gravă, echivalând tentativele lui Nicușor Dan de a controla scena politică cu regimul autoritar al regelui Carol al II-lea. Peiu a avertizat că astfel de acțiuni duc la dezastre naționale și a făcut o referire ironică la trecutul academic al președintelui.

„Minciuna şi abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicuşor Dan, constituie reţeta sigură spre dictatura personală. Ceea ce face astăzi Nicuşor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL și va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toţii aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii şi la distrugerea ţării”, a avertizat senatorul.

Concluzia liderului AUR a fost tranșantă: „Orice suprimare a democraţiei, chiar dacă este făcută de un olimpic internaţional la matematică, este o crimă monstruoasă şi poartă acelaşi nume: dictatură personală!”.