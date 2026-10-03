Un bărbat de 66 de ani din București, aflat în drumeție, a căzut aproximativ 200 de metri pe o porțiune stâncoasă, parțial acoperită cu zăpadă, în apropiere de lacul Capra.

Un alt drumeț a anunțat Salvamontul, iar o echipă din Sibiu a plecat de urgență spre locul accidentului. Au venit în sprijin un elicopter SMURD și salvamontiști din Argeș.

Din nefericire, bărbatul - grav rănit - a fost găsit fără suflare. Corpul său a fost transportat la IML.

Salvatorii montani atrag atenția că, la altitudini mari, s-a așternut deja zăpada pe unele porțiuni.

Iar vremea pe traseele montane se poate schimba de la o oră la alta.