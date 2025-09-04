Anul școlar începe cu aceeași provocare: monitorizarea activității online a copiilor. ChatGPT îi va „pârî” părinților

Stiri Educatie
04-09-2025 | 19:57
Monitorizați activitatea copiilor pe internet. Acesta este avertismentul autorităților la început de an școlar, mai ales că mulți copii, conform unui studiu recent, sunt tentați să dea curs provocărilor periculoase de pe rețelele sociale.

autor
Claudia Nițoi,  Daniel Nițoiu

Până și dezvoltatorii de aplicații de inteligență artificială implementează măsuri speciale de protecție pentru minori.

Corespondent PROTV: „Una dintre cele mai importante funcții care vor fi introduse le va da posibilitatea părinților să blocheze subiectele sensibile pe care copiii le abordează pe platforma ChatGPT. La anumite cuvinte-cheie care apar în conversațiile celor mici, părinții pot primi inclusiv alerte. Să luăm de exemplu conversația care curge pe acest monitor. Copilul îi spune chat-ului că se simte singur și exclus de prieteni. În această situație, părintele va primi pe telefon o notificare, astfel încât să poată lua măsuri. Și la alte cuvinte precum tristețe, depresie, consum de droguri, sinucidere, adulții primesc o alertă.”

Noile reguli de control parental introduse de ChatGPT le permit adulților să decidă cum și cât timp pot sta copiii pe platformă. De asemenea, părinții decid dacă istoricul conversațiilor este salvat sau nu și pot opri complet memoria, astfel încât chatbot-ul să nu rețină detalii personale. Copiii de la 13 ani în sus pot folosi ChatGPT doar cu acordul părinților. Sub 13 ani, copiii nu au voie să-și facă singuri cont și nu pot folosi serviciul.

Viorel Spânu, expert în tehnologie AI: „Sunt doar niște numere care, în cadrul procesului de antrenare, au învățat să vorbească așa cum vorbim noi oamenii. Sistemul evoluează spre a favoriza astfel de comportamente în care este întotdeauna gata să te ajute, simulează empatia.”

Soluții și provocări pentru părinți

Siguranța copiilor pe internet este o problemă pe care autoritățile încearcă să o rezolve de ani de zile. La început de an școlar, mai multe ONG-uri și instituții publice au lansat o campanie care îi vizează în special pe părinți. Printre cei invitați să vorbească despre riscuri s-a numărat și Călin Goia, solistul trupei Voltaj.

Călin Goia: „Băieții mei au avut telefon la 12 ani. Cea mică are acum 9, ea va avea primul telefon la 15. Din punctul meu de vedere e important să-i ții cât mai mult departe, pentru că acum nu au nevoie de telefon. Cel mijlociu ne ceartă că e singurul din clasă și din școală care are încă limită, screen time. De fiecare dată motivele sunt aceleași, că «aici comunicăm, socializăm, aici primim temele». Toți copiii se strâng ca un roi în jurul celor care au telefoane și se uită la diverse lucruri. Dacă tot îți lași copilul, măcar să știi ce face acolo.”

Dezbaterea a atins și problema tehnologiei AI, pe care nu doar copiii o folosesc, ci și infractorii.

Cătălina Surcel, director executiv „Asociația Telefonul Copilului”: „Abordăm subiectul inteligenței artificiale pentru că ne cer copiii asta. Nu puțini se află în situații în care sunt păcăliți în mediul online, și vă dau un exemplu, distribuirea unor imagini cu caracter explicit. Ne-au comunicat că și ei au primit din partea cealaltă imagini, dar nu și-au dat seama că erau create cu inteligență artificială.”

Un studiu al Institutului pentru Prevenirea Criminalității arată că 1 copil din 7 consideră că este important să posteze clipuri în care fac provocări periculoase. Mai mult, 70% dintre copiii chestionați au spus că au învățat singuri să folosească internetul, iar asta arată că mulți părinți acordă încă prea puțină importanță fenomenului.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, online, pericole, dnsc, ChatGPT,

Dată publicare: 04-09-2025 19:57

