iLikeIT: Cum te ajută ChatGPT să înveți: Funcția „Study and Learn” ghidează elevii pas cu pas

iLikeIT
03-09-2025 | 10:02
×
Codul embed a fost copiat

Modelele de inteligență artificială cel mai des folosite au un mod special de învățare. În loc să dea rezolvarea directă, îi ghidează pe elevi pas cu pas să își facă singuri temele.

autor
Știrile PRO TV

Cum funcționează și cât de util este, aflăm acum, la iLikeIT.

Pe ChatGPT funcția se numește ”Study and Learn”. Selectezi problema sau domeniul pe care vrei să îl stăpânești mai bine și el îți pune diferite întrebări.

De exemplu am întrebat ce este teorema lui Pitagora. ChatGPT îți dă definiția, iar mai departe îți poate pune întrebari pentru a demara procesul de învățare.

De asemenea, poate să te ajute să faci și recapitulări și să verifice dacă ai înțeles subiectul.

Citește și
ilikeit
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare

Mai multe detalii în VIDEO.  

Sursa: Pro TV

Etichete: ilikeit, invatare, ChatGPT,

Dată publicare: 03-09-2025 10:02

Articol recomandat de sport.ro
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Citește și...
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare
iLikeIT
iLikeIT. Apple pregătește un iPhone sub 6 mm grosime. Toate zvonurile înainte de lansare

Mai sunt șase zile până când o să vedem noul iPhone, iar toate zvonurile se adună. Pe piață se găsesc deja accesorii cum ar fi huse.

Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită
iLikeIT
Apple ar putea lua o decizie care va afecta toți utilizatorii de iPhone din Europa. Schimbarea radicală pregătită

Apple ar putea începe să vândă şi în Europa iPhone-uri care funcţionează exclusiv cu SIM electroni, la trei ani după ce a făcut acelaşi lucru în Statele Unite.

Actualizări ale Inteligenței Artificiale: imagini modificate din câteva cuvinte. Tot mai mult conținut pe net nu e adevărat
iLikeIT
Actualizări ale Inteligenței Artificiale: imagini modificate din câteva cuvinte. Tot mai mult conținut pe net nu e adevărat

Avem câteva actualizări despre Inteligența Artificială. Este vorba în primul rând despre imagini și video.  

Recomandări
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Stiri Politice
LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Președintele Nicușor Dan va fi prezent, astăzi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1.

 

Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Septembrie 2025

53:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
2 Septembrie 2025

01:55:16

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28