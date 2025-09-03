iLikeIT: Cum te ajută ChatGPT să înveți: Funcția „Study and Learn” ghidează elevii pas cu pas

Modelele de inteligență artificială cel mai des folosite au un mod special de învățare. În loc să dea rezolvarea directă, îi ghidează pe elevi pas cu pas să își facă singuri temele.

Cum funcționează și cât de util este, aflăm acum, la iLikeIT.

Pe ChatGPT funcția se numește ”Study and Learn”. Selectezi problema sau domeniul pe care vrei să îl stăpânești mai bine și el îți pune diferite întrebări.

De exemplu am întrebat ce este teorema lui Pitagora. ChatGPT îți dă definiția, iar mai departe îți poate pune întrebari pentru a demara procesul de învățare.

De asemenea, poate să te ajute să faci și recapitulări și să verifice dacă ai înțeles subiectul.

