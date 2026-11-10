În timpul pandemiei de COVID-19, când mulți oameni au încercat să-și găsească ocupații în casă, Virgilio a luat o decizie radicală: să renunțe la viața într-un apartament din Oviedo și să-și construiască o locuință în munții din Asturias, Spania, scrie gamestar.com.

A ales o cabană veche din piatră, abandonată de ani întregi, pe care a cumpărat-o cu doar 3.000 de euro. Deși nu avea experiență în construcții, a început să o renoveze singur, învățând din tutoriale online cum să refacă zidurile și să ridice un al doilea nivel.

O monedă veche de aproape 300 de ani, descoperită în timpul lucrărilor

Renovarea a luat o turnură neașteptată când Virgilio a descoperit o monedă veche de aproape trei secole. Bărbatul folosea un detector de metale pentru a verifica terenul și fundația clădirii, moment în care a găsit moneda din perioada regelui Filip al V-lea al Spaniei.

Potrivit experților, aceasta ar fi fost emisă în jurul anului 1740 și are o vechime de aproximativ 286 de ani. Nu se știe cât timp a stat ascunsă în pământ.

Descoperirea a atras atenția asupra proiectului său, a cărui evoluție poate fi urmărită și pe YouTube.

Fostul proprietar i-a explicat lui Virgilio că imobilul era o braña, o construcție tradițională din munții Asturiei, folosită în trecut de crescătorii de animale ca adăpost în timpul verii.

Mai multe generații ale aceleiași familii au locuit cândva în cabană, înainte ca aceasta să fie abandonată. În timp, intemperiile specifice zonei montane au afectat grav zidurile și structura clădirii.

Moneda descoperită ar putea avea și o valoare pentru colecționari. Estimările orientative indică între 5 și 25 de euro pentru un exemplar deteriorat, în timp ce piesele rare sau bine conservate pot ajunge la câteva sute de euro.

Visul unei locuințe independente, alimentate cu energie solară

La șase ani de la cumpărare, Virgilio continuă lucrările, iar proiectul este încă departe de finalizare. Planul său este să transforme ruina într-o locuință autonomă, dotată cu panouri solare, sistem de colectare a apei de ploaie și încălzire pe lemne.

Drumul nu a fost lipsit de obstacole. Autorizațiile necesare, accidentările și dificultatea lucrărilor într-o zonă montană izolată au încetinit renovarea.

Cu toate acestea, Virgilio nu a renunțat la planul său. Vrea să redea viață unei construcții vechi de secole și să transforme o ruină uitată într-o casă în care să poată locui departe de agitația orașului.