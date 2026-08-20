Alicia Moss, în vârstă de 27 de ani, a fost devastată când Volkswagenul său Golf argintiu s-a stricat pe neașteptate, potrivit Mirror.

Nu își permitea o mașină nouă, așa că a publicat o postare îndrăzneață pe rețelele sociale, oferind la schimb singurul bun de valoare pe care îl avea – iapa sa, pe nume Pizza. În postare scria: „Spre deosebire de Roger, Pizza pornește în fiecare dimineață, nu are martorul de avertizare al motorului aprins și m-a lăsat în drum doar pentru că avea poftă de iarbă. Acesta este fie cel mai prost anunț de vânzare din lume, fie începutul unei afaceri foarte îndoielnice... în orice caz, aștept mesajele voastre.”

Postarea ei a devenit virală – ajungând la aproape un milion de conturi – și a primit peste 170 de comentarii, inclusiv mai multe oferte. Însă una dintre ele s-a remarcat: un străin amabil, pe nume Pete Wood, era dispus să îi ofere gratuit un Range Rover HSE TDV8 gri, din 2008.

Alicia, care lucrează în port, a acceptat cu recunoștință, iar acum este mândra proprietară a mașinii. Ea spune că lui Pete i-a plăcut foarte mult postarea ei și nu a vrut ca tânăra să fie nevoită să se despartă de iapa pe care o crescuse.

Un străin i-a oferit gratuit un Range Rover

Ea a povestit: „Am pus postarea mai mult dintr-un impuls. A fost puțin în glumă, dar, în același timp, și serios. M-am gândit că ar putea funcționa ca un schimb bun. Nu aveam nimic de pierdut în acel moment. Oricum, aveam nevoie fie de niște bani, fie de o mașină. La postare, un tip a comentat spunând că are un Range Rover pe care mi-l poate da gratuit, astfel încât să-mi pot păstra calul. M-am gândit că nu putea fi adevărat, dar i-am trimis un mesaj. Nu voia să facem un schimb, voia ca eu să-mi păstrez calul și ca mașina lui să fie folosită”, a mai declarat tânăra.

Mașina, pe care proprietarul o cumpărase nouă în urmă cu 18 ani, se afla la o oră distanță de Alicia, iar aceasta a mers să o ia o săptămână mai târziu. Mașina a trecut inspecția tehnică, iar tânăra spune că funcționează perfect. Are aproximativ 95.000 de mile la bord.

Alicia spune că faptul că a primit un vehicul 4x4 este ideal și pentru că acum poate începe să tracteze o remorcă pentru caii săi. Ea a adăugat: „A fost un final cu adevărat fericit. Totul a ieșit foarte bine pentru mine, pentru el și pentru calul meu.

Când am mers să o luăm, a fost cel mai drăguț om. Sunt atât de recunoscătoare pentru ceea ce mi-a oferit. A spus pur și simplu că i-a plăcut enorm postarea mea. A fost atât de sincer. Cu siguranță va fi pe lista mea pentru felicitările de Crăciun. Este cu adevărat nebunesc. Astfel de lucruri nu prea li se întâmplă oamenilor, cu atât mai puțin mie.”

Alicia are patru cai și spune că a decis să încerce să o vândă pe Pizza deoarece era singura suficient de mare pentru a avea valoare. Cu toate acestea, nu voia să se despartă iapa sa, primul cal pe care îl crescuse vreodată.

De ce iapa poartă numele Pizza

Se numește Pizza pentru că, atunci când mama ei era gestantă, exista o glumă potrivit căreia „pizza era în cuptor”, în loc de expresia obișnuită referitoare la un copil care urmează să se nască. Alicia spune că iapa este ca un „Labrador uriaș” și este foarte blândă.

Alicia spune că intenționează să păstreze legătura cu străinul care a ajutat-o și să îi ofere vești despre mașină, care până acum nu s-a stricat.