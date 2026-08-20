„La data de 17 august 2026, în jurul orei 05:40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, în timp ce se deplasau pe raza localității Orțișoara, două persoane aflate într-un autoturism ar fi oprit o autoutilitară în care se aflau două persoane, simulând calitatea oficială de lucrători de poliție din cadrul unei structuri antidrog. În acest context, cele două persoane ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului, ocazie cu care ar fi sustras suma de 90.000 de lire sterline, ulterior părăsind locul comiterii faptei”, a transmis miercuri IPJ Timiș, potrivit news.ro.

Adevărații polițiști au pornit în căutarea suspecților, iar în localitatea Periam au găsit mașina pe care au folosit-o.

„În urma controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe, o armă scurtă neletală supusă autorizării și alte obiecte susceptibile a fi fost folosite la simularea calității oficiale”, a mai precizat IPJ Timiș.

Imediat au fost găsiți și falșii polițiști, doi bărbați, unul de 47 de ani și altul de 45 de ani. Ambii sunt acuzați de tâlhărie calificată, iar cel de 47 de ani mai este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Față de cei doi, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere admisă la data de 18 august 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara.

Polițiștii au mai identificat alte două persoane care ar fi implicate în acest caz. Una dintre ele a fost reținută 24 de ore pentru instigare la tâlhărie calificată, urmând ca, în cursul zilei de miercuri, să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cea de-a doua persoană este în continuare cercetată fără dispunerea vreunei măsuri preventive.