Maximele pleacă de la 26 de grade pe litoral și ajung la 39 de grade în vestul și în sud-vestul României.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde cerul rămâne curat și se face mai cald decât ieri. La amiază crește disconfortul termic, iar în Bărăgan se ating 36 de grade. Doar la malul mării găsim temperaturi plăcute, de cel mult 29 de grade. Vântul se întețește în toată regiunea.

Vremea se încălzește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Urmează o amiază caniculară, cu 36 de grade la umbră și un aer greu de respirat din cauza stresului termic accentuat. Vântul agită atmosfera cu viteze de 45 de km/h.

Foarte cald o să fie și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Canicula se instalează și în această regiune, iar atmosfera devine apăsătoare după prânz. Norii apar sporadic și nu vorbim deloc despre ploi.

Un aer fierbinte ajunge și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde temperaturile urcă până la 37 de grade și căldura va fi greu de suportat. Avem atmosferă însorită și un vânt insistent pe tot parcursul zilei.

În ținuturile vestice soarele dogorește toată ziua, iar maximele ajung la 38, poate chiar 39 de grade la umbră. Vântul are unele intensificări, însă tot va fi foarte mare zăpușeală la orele amiezii.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde sunt și ceva condiții de ceață. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera, iar în vestul provinciei se instalează canicula. Apar câțiva nori de vreme bună, însă ploile lipsesc din prognoză.

În Oltenia se face mai cald decât ieri și temperaturile urcă până la 37 de grade. Vorbim, așadar, despre o amiază toridă, cu un aer aproape irespirabil din cauza stresului termic accentuat.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: soare arzător și maxime peste pragul caniculei în aproape toată regiunea. În Lunca Dunării se ating 38 de grade, iar indicele temperatură umezează depășește pragul critic de 80 de unități.

Vremea în București

Și în București se încălzește și crește disconfortul termic. Vântul nu pune probleme, însă la amiază avem caniculă și o maximă de 37 de grade la umbră. Urmează o noapte tropicală, cu o minimă de 20 de grade.

Vremea la Munte

Și la munte cresc temperaturile, iar vremea devine călduroasă - mai ales în Carpații Occidentali și în vestul Meridionalilor. Avem cer senin în majoritatea masivelor și un vânt mai insistent pe creste, pe unde vor fi rafale de 60 de km/h.

Vremea la Mare

Pe litoral nu prea vedem norii, însă vântul continuă să agite atmosfera cu viteze de până la 50 de km/h. Maximele ating 29 de grade pe plajă, iar apa mării se mai răcește puțin și are în jur de 21 de grade.