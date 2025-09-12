O tânără din Rusia „şi-a vândut sufletul” pentru a cumpăra păpuşi Labubu. Biserica a trimis-o la psihiatrie

O fată din Moscova şi-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari) pentru a cumpăra o colecţie de păpuşi Labubu şi un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadişeva, a relatat presa rusă, citată de EFE.

Canalul Mash de pe Telegram a relatat joi că tânăra, în vârstă de 26 de ani, pe nuem Karina, „şi-a vândut oficial sufletul" pentru colecţia de păpuşi şi bilet.

„Biserica Ortodoxă Rusă a declarat-o păcătoasă şi i-a recomandat să se ducă repede la psihiatru (...) înainte de a fi prea târziu", a relatat canalul.

Totul a pornit de la o glumă

Totul a început ca o glumă a unui expert în marketing, care s-a identificat drept Dmitri pe contul său de socializare, dar care nu se aştepta să primească vreun răspuns.

„O tânără pe nume Karina a răspuns, a acceptat înţelegerea, a semnat documentul şi l-a pecetluit cu sânge", a relatat canalul Mash.

Pe contul său de socializare, Dmitri a postat chitanţa pentru plata vânzării sufletului şi o fotografie a tinerei femei care ţine în mână contractul, cu informaţiile sale personale ascunse.

„Tocmai mi-am cumpărat primul suflet. Acordul a fost semnat cu sânge. Mă simt ca Davy Jones, fără îndoială", a scris el, referindu-se la căpitanul blestemat din saga Piraţii din Caraibe.

Mash susţine că tânăra nu se preocupă prea mult de sufletul ei vândut şi afirmă că îi este indiferent şi că depinde de noul „proprietar" să decidă.

Potrivit publicaţiei, nici Dmitri nu are nici o idee clară în acest sens.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Rusă nu a părut deloc amuzată şi a atras atenţia că tânăra Karina „şi-a vândut cu adevărat sufletul şi, prin urmare, a ales răul", ba chiar i-a prezis „căderi morale şi personale, boli, suferinţă şi chiar moarte".

Și Vladimir Putin e încântat de Labubu

Vladimir Putin a cerut să aibă în camera sa de hotel din China faimoasele păpuși Labubu, dezvăluie presa de stat rusă. Iar media chineză evidențiază speculații potrivit cărora Putin ar fi fost însoțit în China de nepoata sa, vorbitoare de mandarină.

Chiar dacă este în mod clar o acțiune clasică de propagandă menită să ”umanizeze” figura lui Putin, chinezii s-au simțit foarte măguliți de acest cancan răspândit de Kremlin.

„Unde este Labubu? O privire aruncată în hotelul lui Putin dezvăluie o primire colorată în China”, este titlul celor de la SCMP, potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a întrebat dacă în hotel sunt și păpuși Labubu, în timp ce se interesa despre detalii legate de camera unde urma să stea Vladimir Putin, conform unui videoclip postat de un jurnalist de stat rus.

Cum au devenit celebre

Lansate în 2019, păpuşile Labubu au ajutat compania să devină un important retailer, cu peste 2.000 de automate şi magazine în întreaga lume.

Pop Mart a început să-şi tranzacţioneze acţiunile pe Bursa de Valori din Hong Kong în 2020. Valoarea companiei pe bursă a crescut cu aproape 600% în ultimul an.

Vânzările în afara Chinei continentale au contribuit cu aproape 40% la veniturile totale ale companiei în 2024. Multe magazine din întreaga lume au fost nevoite să întrerupă vânzarea păpuşilor Labubu din cauza cererii copleşitoare.

Labubu au cunoscut un succes fulminant, în special în SUA, datorită promovării de către vedete precum Kim Kardashian şi Lisa, din grupul K-pop Blackpink.

