Dacă la început erau doi-trei papagali acum sunt în jur de 15. Deși s-au înregistrat și minus 12 grade Celsius, păsările rezistă fără probleme.

Grupul de păsări de un verde intens, greu de trecut cu vederea în sezonul rece, când copacii sunt golași, a fost observat inițial de un fotograf din Galați.

Ușor zgribuliți, papagalii Micul Alexandru arată că se pot descurca în condițîi mult mai vitrege decât aveau în țările de baștină.

George Nică, fotograf: „12 sau 15 exemplare. Au rezistat și la minus 12 grade, deci s-au adaptat."

Viorica Atodiresei, muzeograf: „În mod normal trăiesc în zona sub-Sahariană, în Africa și în India. În ultimii ani, iernile în România au fost blânde, iar temperaturile scăzute nu i-au împiedicat să se adapteze”.

Toată lumea se întreabă cum au ajuns aceste exemplare în Grădina Botanică. Muzeografii le-au observat și le-au lăsat semințe, să se hrănească.



Cătălin Popa, dir. Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Galați: „De aproximativ patru ani de zile. Colegii au constatat că sunt și vin frecvent."

Corespondent PRO TV: „Specialiștii spun că Micul Alexandru este un papagal destul de zgomotos, de talie mare, greu de îngrijit, așa că cel mai plauzibil este că fie a evadat, fie a fost eliberat dintr-o colivie și în acest fel a ajuns în spațiile publice și s-a înmulțit."

Papagalii din specia Micul Alexandru cuibăresc în scorburi și, în acest fel, sunt protejați de frig. Când formează o colonie, intră în competiție cu păsările autohtone și le ocupă cuiburile. Potrivit specialiștilor populații numeroase s-au adaptat, în ultimii ani, și în Marea Britanie, Italia sau Franța.

