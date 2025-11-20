O fostă asistentă care a înșelat BNR cu 21 de kilograme de aur și 700 de pietre prețioase, judecată. Povestea ei

20-11-2025 | 07:51
monede aur
Banca Națională începe recuperarea contravalorii a 21 de kilograme de aur, în monede vechi, și a peste 700 de safire, rubine, și diamante.

Adriana Stere

Asta după ce, acum 18 ani, o falsă moștenitoare, spun procurorii, a unui unchi bogat din Teleorman, a primit de la stat peste două milioane și jumătate de lei.

Femeia a reușit să păcălească două instanțe. Experții au dovedit ulterior că actele de moștenire erau contrafăcute.

„Banca Națională este dispusă să retrocedeze tot aurul confiscat abuziv, dacă proprietarii au o hotărâre judecătorească definitivă. Cei care nu-și mai regăsesc obiectele în tezaurul Băncii vor fi despăgubiți cu bani.”

Acest anunț, menit să repare deposedarea abuzivă din anii 40-70 a mii de români care aveau valori în casă, a fost punct de plecare pentru o minciună demontată abia după 20 de ani! Cu un certificat de moștenitor falsificat, o fostă asistentă din București a dat în judecată statul român. Femeia a spus că este singura urmașă a unui unchi bogat, lăsat fără bijuterii și câteva pungi de bani de aur de noul regim comunist, în august 1948.

euro bulgaria
Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial. FOTO

În prima instanță, în 2007, presupusa moștenitoare a câștigat dreptul de a recupera de la Banca Națională aproape 21 de kilograme de aur în 96 de monede Carol I, alţi 96 de bănuţi Carol al II-lea, peste 300 de monede vechi din Franța și 200 de bani turcești. În plus, femeia susținea, prin certificatul de moștenitor falsificat, că unchiul său ar fi fost deposedat de un safir de 27,6 carate, un rubin de 15,2 carate, un briliant de 18,2 carate și 20 de diamante de 1,2 carate. Un an mai târziu, Tribunalul București a decis ca BNR să răscumpere toată averea așa zis pierdută cu bani. 2,26 milioane de lei au fost virați în contul fostei asistente.

Proces, după 17 ani

La nici doi ani, statul român a atacat decizia Tribunalului București, sub suspiciunea că actele asistentei nu erau autentice. Ceea ce a fost confirmat ulterior de expertiza grafologică. De altfel, nici arhivele județului Teleorman nu au putut dovedi existența unchiului pe seama căru​ia autoarea pusese bogăția pierdută. Așadar, banii primiți în 2008 sunt considerați în prezent necuveniți. Banca Națională confirmă chemarea în judecată a fostei asistente, pentru recuperarea pagubei.

Mihai Roman, profesor de economie: „Prețurile au crescut de 2,24 de ori. Asta înseamnă că ar trebui să se plătească undeva la peste 5 milioane de lei, numai din cauza inflație. Pe legislația actuală, arată iarăși dobânzi și penalități de 2,5 ori.

Calculele economiștilor arată că valoarea de azi ar fi de peste 10 milioane de lei. Dacă procesul va fi câștigat, instanța va stabili exact paritatea pentru restituire. Prima înfățișare va avea loc peste 3 săptămâni. Pârâta nu a putut fi contactată de Știrile PRO TV.

