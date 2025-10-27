Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Banca Națională a României a lansat, în premieră, o monedă cu un detaliu tricolor. Valoarea ei este de 1 leu, dar pentru că este importantă din punct de vedere numismatic, poate fi cumpărată cu 260 de lei.

Noua monedă este dedicată scriitorului Lucian Blaga, la 130 de ani de la nașterea sa.

Cristian Popa, reprezentant al Băncii Naționale a României: „Prezentăm astăzi, pentru prima dată în istoria României, prima monedă colorată, românească. Îl are pe revers pe Lucian Blaga. Însă partea cu adevărat inovatoare este pe avers. Prima monedă multicoloră. Moneda națională a României – leul – este inscripționată în culorile tricolorului.”

Aceasta este prima monedă colorată confecționată în țara noastră. Este din tombac, un aliaj de alamă care conține cupru, și cântărește aproape 24 de grame.

BNR va emite maximum 5.000 de exemplare, iar începând de luni, moneda va putea fi cumpărată cu 260 de lei de la ghișeele Băncii Naționale.

Cristian Popa, reprezentant al Băncii Naționale a României: „Am făcut acest prim pas, am încredere că vom continua, se arată a fi un succes comercial. Din punct de vedere al producției, desigur, este ceva nou și pentru colegii mei de la Monetărie.”

Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la nașterea sa

Lucian Blaga – poet, dramaturg, eseist, dar și diplomat român – este cel care apare pe reversul monedei, la 130 de ani de la nașterea sa.

Ioan Bolovan, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu”: „În mod cert merita. Ilustru diplomat într-o perioadă nu foarte liniștită. Cu toate acestea, Lucian Blaga și-a îndeplinit cu onestitate, cu profesionalism și a fost apreciat în țările în care a reprezentat România.”

Deși moneda poate fi folosită pentru a plăti bunuri și servicii, la fel ca orice altă monedă sau bancnotă emisă de BNR, cei care au cumpărat-o sunt colecționari.

Florin Demian, reprezentantul unei asociații numismatice: „Faptul că după trei minute, deja pe site-ul Băncii Naționale s-a epuizat stocul de rezervări, spune foarte multe despre interesul colecționarilor pentru această piesă.”

Daniel Trifon, reprezentantul unei asociații numismatice: „Începem să intrăm în zona internațională, să spun așa, pentru că sunt foarte multe state care au emis astfel de monede și e o bucurie să intrăm în rând cu lumea numismatică din afară. Există un interes foarte mare, pentru că există latura aceasta de premieră.”

Chiar dacă stocul destinat rezervărilor online a fost epuizat, monedele pot fi cumpărate direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale Băncii Naționale, din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timiș.

