Cum arată prima monedă colorată din România. BNR va emite cel mult 5.000 de bucăți

Stiri actuale
27-10-2025 | 17:54
×
Codul embed a fost copiat

Banca Națională a României a lansat, în premieră, o monedă cu un detaliu tricolor. Valoarea ei este de 1 leu, dar pentru că este importantă din punct de vedere numismatic, poate fi cumpărată cu 260 de lei.

autor
Doina Plăcintă

Noua monedă este dedicată scriitorului Lucian Blaga, la 130 de ani de la nașterea sa.

Cristian Popa, reprezentant al Băncii Naționale a României: „Prezentăm astăzi, pentru prima dată în istoria României, prima monedă colorată, românească. Îl are pe revers pe Lucian Blaga. Însă partea cu adevărat inovatoare este pe avers. Prima monedă multicoloră. Moneda națională a României – leul – este inscripționată în culorile tricolorului.”

Aceasta este prima monedă colorată confecționată în țara noastră. Este din tombac, un aliaj de alamă care conține cupru, și cântărește aproape 24 de grame.

BNR va emite maximum 5.000 de exemplare, iar începând de luni, moneda va putea fi cumpărată cu 260 de lei de la ghișeele Băncii Naționale.

Citește și
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an. Banca centrală anticipează o scădere lentă a inflației

Cristian Popa, reprezentant al Băncii Naționale a României: „Am făcut acest prim pas, am încredere că vom continua, se arată a fi un succes comercial. Din punct de vedere al producției, desigur, este ceva nou și pentru colegii mei de la Monetărie.”

Lucian Blaga, omagiat la 130 de ani de la nașterea sa

Lucian Blaga – poet, dramaturg, eseist, dar și diplomat român – este cel care apare pe reversul monedei, la 130 de ani de la nașterea sa.

Ioan Bolovan, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu”: „În mod cert merita. Ilustru diplomat într-o perioadă nu foarte liniștită. Cu toate acestea, Lucian Blaga și-a îndeplinit cu onestitate, cu profesionalism și a fost apreciat în țările în care a reprezentat România.”

Deși moneda poate fi folosită pentru a plăti bunuri și servicii, la fel ca orice altă monedă sau bancnotă emisă de BNR, cei care au cumpărat-o sunt colecționari.

Florin Demian, reprezentantul unei asociații numismatice: „Faptul că după trei minute, deja pe site-ul Băncii Naționale s-a epuizat stocul de rezervări, spune foarte multe despre interesul colecționarilor pentru această piesă.”

Daniel Trifon, reprezentantul unei asociații numismatice: „Începem să intrăm în zona internațională, să spun așa, pentru că sunt foarte multe state care au emis astfel de monede și e o bucurie să intrăm în rând cu lumea numismatică din afară. Există un interes foarte mare, pentru că există latura aceasta de premieră.”

Chiar dacă stocul destinat rezervărilor online a fost epuizat, monedele pot fi cumpărate direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale Băncii Naționale, din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timiș.

O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă

Sursa: Pro TV

Etichete: BNR, moneda, lucian blaga,

Dată publicare: 27-10-2025 17:53

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
BNR introduce prima monedă colorată din istoria României. Va fi disponibilă începând de luni
Stiri actuale
BNR introduce prima monedă colorată din istoria României. Va fi disponibilă începând de luni

BNR va lansa luni prima monedă colorată din istoria monetară a României, susţine Cristian Popa, preşedinte al Comisiei de numismatică din Banca Naţională a României şi membru al Consiliului de administraţie al băncii.

BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an. Banca centrală anticipează o scădere lentă a inflației
Stiri Economice
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an. Banca centrală anticipează o scădere lentă a inflației

Consiliul de Administraţie al BNR a decis miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulțumiți pentru că „nu toată lumea participă la strângerea curelei”
Stiri actuale
Consilierul guvernatorului BNR: Oamenii vor fi nemulțumiți pentru că „nu toată lumea participă la strângerea curelei”

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, consideră că va fi o perioadă confuză în continuare și o perioadă în care oamenii vor fi nemulțumiți.

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28