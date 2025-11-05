Atenționare privind distribuirea unui document fals atribuit Băncii Naționale a României

BNR a transmis un avertisment public, atrăgând atenția asupra unui document fals intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 03.11.2025, care circulă în mediul online și poartă sigla instituției.

Instituția precizează că nu a emis, semnat sau aprobat niciun astfel de material și nu are atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri.

„Avertizăm faptul că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri și nume reale ale unor structuri și angajați ai BNR (inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică), precum și a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituției și în scopul inducerii în eroare a publicului.”, se arată pe site-ul băncii.

Elementele instituției au fost folosite fără acord

Deși documentul utilizează denumiri reale, angajați ai BNR, sigla și date de contact ale băncii, toate acestea au fost folosite fără consimțământ și cu scopul de a induce în eroare publicul. BNR respinge categoric conținutul documentului.

Banca reamintește că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul instituției (www.bnr.ro) și pe canalele oficiale de social media: X, YouTube, LinkedIn, Instagram și Bluesky.

BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea tentativei de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals, subliniind că transmiterea sau reproducerea unor astfel de materiale intră sub incidența infracțiunilor de fals și uz de fals, conform Codului penal.

