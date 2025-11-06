Cum vor arăta noile bancnote euro din Bulgaria. Au fost prezentate oficial. FOTO

06-11-2025 | 10:08
euro bulgaria
Getty

După forumul de nivel înalt „Bulgaria, la pragul zonei euro”, desfășurat la reședința Boyana din Sofia, președinta Băncii Centrale Europene și guvernatorul BNR bulgare au dezvăluit pentru prima dată designul noilor bancnote euro bulgare.

autor
Sabrina Saghin

Evenimentul marchează încheierea procesului de aderare a Bulgariei la moneda unică europeană, scrie Profit.ro.

„Sprijinul pentru moneda unică a atins un nivel record de 83% în rândul europenilor. Bulgaria se va alătura în curând acestei comunități care recunoaște euro ca propria monedă”, a afirmat Lagarde.

În intervenția sa, Dimitar Radev a mulțumit președintei BCE și instituțiilor europene pentru sprijinul oferit pe parcursul pregătirilor Bulgariei.

„Acest efort reflectă succesul”

„Ne aflăm acum în etapa finală a parcursului nostru către zona euro. Acest succes reflectă eforturile constante pentru consolidarea stabilității financiare și aprofundarea integrării noastre în Uniunea Europeană”, a spus Radev.

Citește și
oameni, strada, sofia
Trecerea la euro a bulgarilor, o nouă oportunitate pentru escroci. Metoda prin care o femeie a pierdut mii de euro

El a punctat că adaptarea Bulgariei la cadrul legal și instituțional al zonei euro a fost posibilă datorită unor ani de reforme susținute și sprijinului partenerilor europeni. Radev a descris adoptarea monedei unice drept „un moment istoric” care va aduce noi oportunități de creștere și prosperitate, dar și responsabilități suplimentare pentru statul bulgar.

Considerăm că o Europă mai puternică și mai unită aduce avantaje tuturor statelor membre. Vizita dumneavoastră de astăzi confirmă angajamentul nostru de a susține în continuare dezvoltarea zonei euro”, i-a spus el lui Lagarde.

Radev avertizează asupra provocărilor fiscale

Guvernatorul BNB a făcut referire și la provocările fiscale cu care se confruntă țara, subliniind că, deși Bulgaria a demonstrat prudență bugetară și o datorie publică redusă, în ultimii ani disciplina fiscală a înregistrat o ușoară deteriorare.

„Trebuie să inversăm această tendință. Consolidarea controlului, limitarea cheltuielilor și investițiile sustenabile pe termen lung reprezintă abordările macroeconomice corecte. Alternativa — majorarea taxelor și creșterea datoriei — generează riscuri economice și politice semnificative”, a afirmat Radev, menționând că bugetul pe 2026 va reprezenta un test important al voinței politice de a menține o politică fiscală sănătoasă.

Prezentând ultimele date economice, el a evidențiat: creștere economică de 3%, inflație de 3,4%, șomaj de 3,9%, datorie publică de 29,3% din PIB și deficit bugetar de 4% pentru 2025.

„Bulgaria are o bază solidă care trebuie menținută pentru a asigura sustenabilitatea și progresul continuu”, a subliniat Radev.

El a confirmat că bancnotele și monedele euro sunt deja tipărite și pregătite, urmând să fie puse în circulație din primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026.

BNB, împreună cu BCE și băncile centrale din zona euro, va asigura o distribuție sigură a numerarului. În perioada de circulație dublă din luna ianuarie, vor fi acceptate atât leva, cât și euro.

Toate plățile electronice și digitale vor trece automat la euro din primul moment, asigurând o tranziție fără probleme pentru toți cetățenii”, a explicat guvernatorul.

El a garantat că sistemul bancar bulgar este solid, lichid și complet pregătit pentru adoptarea noii monede. În încheiere, Radev a îndemnat cetățenii să privească schimbarea cu calm: „Nu este nevoie de pregătiri extraordinare sau de acțiuni suplimentare. Totul este organizat pentru un început sigur și fără sincope al apartenenței Bulgariei la zona euro”, a spus el.

Sursa: profit.ro

