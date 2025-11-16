Genele care ne arată ce să mâncăm și cum să trăim mai mult. Ce spun testele genetice despre sănătate și longevitate

Ne uităm la gene și vedem cum reacționăm la alimente ori la obiceiurile alimentare. Genele ne spun ce să facem pentru a ne mări speranța de viață prin alegeri alimentare corecte.

Dr. Monica Stoian, medic genetician: „Dimineața, când ne-am trezit, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să bem apă. Corpul nostru funcționează pe bază de apă, astfel încât punem în mișcare tot metabolismul prin această apă. Ideal ar fi ca prima oară când ne trezim să bem apă de calitate — are oligominerale, deci va ajunge în interiorul celulelor, altfel bem și se va elimina.”

Dimineața, creierul pornește dacă îi spune ficatul.

Apa băută la trezire este cheia de pornire a ficatului. Prin apă, ficatul ia din cantitatea de glucoză pe care o conține, sub formă de depozit, și o trimite la creier. Toate aceste reacții încep corect dacă vă începeți ziua cu un pahar de apă plată, care are minerale, și nu cu o cană de cafea. Apoi, pe tot parcursul zilei, un pahar mic pe oră este suficient.

La celelalte obiceiuri alimentare reacționăm diferit. Cum reacționăm? În prezent, ne pot spune testele genetice cum să slăbim și la ce tip de mișcare reacționează cel mai bine propriul sistem cardiovascular. 25 de teste genetice oferă aceste informații. Pe baza lor, medicul face recomandări personalizate:

Dr. Monica Stoian, medic genetician: „Prin această testare, noi vă ajutăm să lucrăm la factorii care țin de noi, cum ar fi alimentația — sănătatea noastră depinde în proporție de 80% de alimentație —, apoi de mișcarea pe care o putem avea și de hidratare.”

Alături de testele care arată cum reacționăm la factorii din mediu, alte 75 de teste genetice indică riscul personal pentru cele mai frecvente boli:

Dr. Robert Beke, coordonator program genetic: „Evidențiază riscul pentru 75 de tipuri de afecțiuni medicale — boli cardiovasculare, cancere, boli autoimune, boli intestinale, boli endocrinologice. Facem un scor de risc față de populația generală.”

Medicul genetician vă ajută apoi să adaptați modul de viață la predispozițiile genetice. Testarea genetică oferă informații despre caracteristici legate de stilul de viață, activitatea fizică, odihnă și sănătatea mintală.

