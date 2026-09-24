Cercetătorii au observat că persoanele care dorm mai puțin de șapte ore pe noapte au o speranță de viață mai redusă, chiar și după luarea în calcul a altor factori importanți.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University au analizat date provenite din sondaje realizate în SUA, în perioada 2019 – 2025. Ei au comparat speranța de viață cu durata somnului raportată de participanți, considerând insuficient un somn de mai puțin de șapte ore pe noapte.

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