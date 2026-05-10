Locul din Europa unde oamenii trăiesc cel mai mult. Ce mănâncă zilnic pentru longevitate

Datele colectate de Eurostat pentru 2024 arată că speranța de viață pentru cetățenii UE a fost de 81,7 ani, cea mai ridicată valoare de la începutul colectării acestor date de către agenția europeană de statistică. Italienii trăiesc cel mai mult, aproximativ 84 de ani, la același nivel cu suedezii și spaniolii. Iată care este locul din Europa unde oamenii trăiesc cel mai mult.

Ikaria, Grecia, insula unde oamenii „uită să moară”.

Această insulă mică are o istorie lungă, la fel de accidentată ca relieful său. Aflată în Marea Egee, a fost ținta invaziilor persane, romane și otomane, ceea ce i-a forțat pe locuitori să se retragă de pe coastă spre interior. Rezultatul: o cultură izolată, bogată în tradiții, valori familiale și longevitate.

Astăzi, locuitorii din Ikaria sunt aproape complet feriți de demență și de unele boli cronice care afectează populația altor țări; unul din trei ajunge la 90 de ani.

Acest lucru este explicat printr-o combinație de factori: geografie, cultură, dietă, stil de viață și mentalitate. Beau vin roșu tare, joacă domino până târziu în noapte și au un ritm de viață relaxat, fără a ține cont de ceas. Aerul curat, brizele calde și terenul accidentat îi încurajează să ducă o viață activă în aer liber.

Ikarioții au integrat rețeta longevității în cultura și stilul lor de viață. Urmează aceste practici pentru a-ți construi propriul stil de viață orientat spre longevitate.

Cei mai longevivi locuitori din Ikaria erau de obicei oameni săraci care trăiau în zonele înalte ale insulei. Făceau mișcare natural, fără să o planifice: grădinărit, mers pe jos la vecini sau muncă în curte. Lecția: introdu mai multă mișcare automată în viața de zi cu zi.

Consumă o dietă mediteraneană

Ikarioții urmează o variantă a dietei mediteraneene, bogată în fructe și legume, cereale integrale, fasole, cartofi și ulei de măsline.

Încearcă să gătești cu ulei de măsline, care conține grăsimi mononesaturate ce reduc colesterolul.

Consumă ceaiuri din plante

Oamenii din Ikaria beau ceaiuri din plante împreună cu familia și prietenii, iar cercetările arată că acestea au un puternic efect antioxidant. Ceaiurile din rozmarin sălbatic, salvie și oregano au și efect diuretic, ajutând la reglarea tensiunii arteriale prin eliminarea excesului de sodiu și apă.

Dormitul la prânz

Urmează exemplul ikarioților și ia o pauză la mijlocul după-amiezii. Persoanele care dorm regulat la prânz au un risc cu până la 35% mai mic de a muri din cauza bolilor de inimă. Explicația posibilă: reducerea stresului sau odihna inimii.

Postește ocazional

Ikarioții sunt tradițional creștini ortodocși practicanți. Calendarul religios include perioade de post aproape jumătate din an. Restricția calorică, reducerea cu aproximativ 30% a caloriilor, este una dintre puținele metode demonstrate că pot încetini procesul de îmbătrânire la mamifere.

Prioritizează familia și prietenii

Ikarioții mențin relații sociale strânse, ceea ce are efecte pozitive asupra sănătății și longevității. Construirea acestor legături este importantă.

Alege laptele de capră în locul celui de vacă În loc de lapte de vacă, folosesc lapte de capră hrănit cu iarbă. Acesta conține potasiu și triptofan, un hormon asociat cu reducerea stresului. Este și mai ușor de tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză.

În Ikaria, longevitatea face parte din cultură.