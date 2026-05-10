Locul din Europa unde oamenii trăiesc cel mai mult. Ce mănâncă zilnic pentru longevitate

Datele colectate de Eurostat pentru 2024 arată că speranța de viață pentru cetățenii UE a fost de 81,7 ani, cea mai ridicată valoare de la începutul colectării acestor date de către agenția europeană de statistică. Italienii trăiesc cel mai mult, aproximativ 84 de ani, la același nivel cu suedezii și spaniolii. Iată care este locul din Europa unde oamenii trăiesc cel mai mult.
Ikaria, Grecia, insula unde oamenii „uită să moară”.
Această insulă mică are o istorie lungă, la fel de accidentată ca relieful său. Aflată în Marea Egee, a fost ținta invaziilor persane, romane și otomane, ceea ce i-a forțat pe locuitori să se retragă de pe coastă spre interior. Rezultatul: o cultură izolată, bogată în tradiții, valori familiale și longevitate.
Astăzi, locuitorii din Ikaria sunt aproape complet feriți de demență și de unele boli cronice care afectează populația altor țări; unul din trei ajunge la 90 de ani.
Acest lucru este explicat printr-o combinație de factori: geografie, cultură, dietă, stil de viață și mentalitate. Beau vin roșu tare, joacă domino până târziu în noapte și au un ritm de viață relaxat, fără a ține cont de ceas. Aerul curat, brizele calde și terenul accidentat îi încurajează să ducă o viață activă în aer liber.
Ikarioții au integrat rețeta longevității în cultura și stilul lor de viață. Urmează aceste practici pentru a-ți construi propriul stil de viață orientat spre longevitate.
Cei mai longevivi locuitori din Ikaria erau de obicei oameni săraci care trăiau în zonele înalte ale insulei. Făceau mișcare natural, fără să o planifice: grădinărit, mers pe jos la vecini sau muncă în curte. Lecția: introdu mai multă mișcare automată în viața de zi cu zi.
Consumă o dietă mediteraneană
Ikarioții urmează o variantă a dietei mediteraneene, bogată în fructe și legume, cereale integrale, fasole, cartofi și ulei de măsline.
Încearcă să gătești cu ulei de măsline, care conține grăsimi mononesaturate ce reduc colesterolul.
Consumă ceaiuri din plante
Oamenii din Ikaria beau ceaiuri din plante împreună cu familia și prietenii, iar cercetările arată că acestea au un puternic efect antioxidant. Ceaiurile din rozmarin sălbatic, salvie și oregano au și efect diuretic, ajutând la reglarea tensiunii arteriale prin eliminarea excesului de sodiu și apă.
Dormitul la prânz
Urmează exemplul ikarioților și ia o pauză la mijlocul după-amiezii. Persoanele care dorm regulat la prânz au un risc cu până la 35% mai mic de a muri din cauza bolilor de inimă. Explicația posibilă: reducerea stresului sau odihna inimii.
Postește ocazional
Ikarioții sunt tradițional creștini ortodocși practicanți. Calendarul religios include perioade de post aproape jumătate din an. Restricția calorică, reducerea cu aproximativ 30% a caloriilor, este una dintre puținele metode demonstrate că pot încetini procesul de îmbătrânire la mamifere.
Prioritizează familia și prietenii
Ikarioții mențin relații sociale strânse, ceea ce are efecte pozitive asupra sănătății și longevității. Construirea acestor legături este importantă.
Alege laptele de capră în locul celui de vacă
În loc de lapte de vacă, folosesc lapte de capră hrănit cu iarbă. Acesta conține potasiu și triptofan, un hormon asociat cu reducerea stresului. Este și mai ușor de tolerat de persoanele cu intoleranță la lactoză.
În Ikaria, longevitatea face parte din cultură.
Sardinia, locul în care oamenii îmbătrânesc grațios
În mai multe zone accidentate ale insulei, există de aproape zece ori mai mulți centenari per capita decât în Statele Unite. Aici, a trăi mai mult nu este un obiectiv urmărit, ci un efect secundar al vieții în armonie cu locul și tradiția.
Secretul este parțial genetic, un marker rar M26 persistă aici datorită secolelor de izolare geografică, dar ceea ce contează cu adevărat și poate fi preluat de oricine este modul în care sardinii trăiesc zi de zi.
Dieta lor din zona „blue zone” este în mare parte bazată pe plante: cereale integrale, leguminoase, legume de sezon și zaharuri naturale precum mierea, alături de brânză de la animale hrănite cu iarbă și, ocazional, carne sau un pahar de vin Cannonau, cunoscut pentru conținutul ridicat de antioxidanți.
Mișcarea este de asemenea integrată în viața de zi cu zi în Sardinia. Vârstnicii merg pe jos pe străzi abrupte și taie lemne chiar și la 90 de ani.
La fel de important, susțin oamenii de știință, este structura socială: sate strâns unite unde bunicii locuiesc acasă și vecinii se adună pentru a sta de vorbă în piață.
Un studiu a observat chiar că „ședințele de râs de după-amiază” regulate în rândul bărbaților în vârstă erau asociate cu reducerea stresului și o stare de sănătate mai bună.
Blue Zones
Blue Zones a fost fondat de Dan Buettner, explorator National Geographic și Fellow, precum și jurnalist câștigător al premiului Emmy.
După o expediție în Okinawa, Japonia, în anul 2000, pentru a investiga rapoarte despre longevitate excepțională acolo, Buettner a format o echipă de cercetare alcătuită din oameni de știință și demografi, cu sprijinul National Geographic, pentru a analiza alte regiuni ale lumii unde existau povești despre persoane în vârstă cu longevitate neobișnuită.
Buettner și echipa Blue Zones au călătorit în întreaga lume pentru a valida și cerceta aceste afirmații și pentru a identifica comunități în care oamenii nu doar trăiau mai mult, ci aveau și o calitate ridicată a vieții la vârste înaintate.
După analiza datelor demografice, a registrelor de nașteri și interviuri cu centenari, au identificat cinci regiuni care se remarcau prin longevitate și vitalitate excepțională.
Buettner a introdus termenul „blue zones” pentru a descrie aceste zone rare de longevitate sănătoasă excepțională.
Denumirea a fost inspirată de munca demografică a lui Gianni Pes și Michel Poulain, care au marcat satele montane cu longevitate ridicată din Sardinia cu cercuri albastre pe hartă. Dan a colaborat cu Pes, Poulain și alți cercetători pentru a identifica și alte zone similare în lume. După validarea acestor regiuni ca adevărate „blue zones”, s-au concentrat pe identificarea factorilor de stil de viață comuni care permit acestor comunități să prospere.
Cercetarea Blue Zones a schimbat modul în care este privită longevitatea, mutând accentul de la genetică la factori de stil de viață precum alimentația predominant vegetală, conexiunile sociale, reducerea stresului și designul comunităților, cu mult înainte ca acestea să devină priorități în sănătatea publică.
Ce sunt Blue Zones
Blue Zones sunt „regiuni limitate unde populația împărtășește un stil de viață și un mediu comun, iar longevitatea excepțională este verificată corect”.
În cele cinci regiuni principale Blue Zones identificate de Buettner și colaboratorii săi, nu este neobișnuit ca oamenii să trăiască activ până la aproape 100 de ani sau chiar mai mult.
De ce trăiesc oamenii mai mult în Blue Zones
Oamenii din aceste zone sunt norocoși genetic? Au un stil de viață mai sănătos? Mănâncă mai bine? Au rețele sociale mai puternice?
Nu există un singur răspuns simplu.
Aceste regiuni sunt adesea izolate geografic sau istoric, unde s-a păstrat un stil de viață tradițional. De exemplu:
• activitate fizică până la 80 de ani și peste
• alimentație locală
• sprijin familial și comunitar puternic, inclusiv pentru vârstnici
Combinația dintre stilul de viață tradițional și beneficiile medicinei moderne a creat un efect puternic.
Care este cea mai bine studiată Blue Zone
Insula japoneză Okinawa este unul dintre cele mai bine studiate exemple.
Dieta tradițională este bogată în fructe și legume, în special verdețuri și cartofi dulci, și săracă în carne, sare, zahăr și grăsimi saturate. Este o dietă cu puține calorii și densitate mare de nutrienți, ceea ce reduce riscul bolilor cardiovasculare, al unor tipuri de cancer și al bolilor asociate vârstei.
Principiul „Hara Hachi Bu” („mănâncă până ești 80% sătul”) este asociat cu longevitatea. Există și o expresie similară în germană: „când mâncarea este cea mai bună, ar trebui să te oprești”.
Oamenii din Okinawa sunt activi fizic și au rețele sociale puternice, factori legați de longevitate.
Emigranții din Okinawa în SUA sau cei care adoptă un stil de viață occidental tind să aibă o scădere a longevității și a stării de sănătate.
Blue Zones în Europa: Sardinia și Ikaria
Sardinia are una dintre cele mai mari proporții de bărbați centenari din lume.
Se consideră că acest lucru este cauzat de activitatea fizică și dieta săracă în calorii și bogată în nutrienți, similară dietei mediteraneene.
Ikaria, insulă din Grecia, urmează de asemenea dieta mediteraneană și are factori comuni: rețele sociale puternice, activitate zilnică, lipsa fumatului și un sens al scopului în viață.