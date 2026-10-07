Vânzătoarea cu ochi ager a descoperit geanta Saddle de la Christian Dior într-un magazin caritabil local din regiunea Cotswolds. Femeia, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a cumpărat-o cu aproximativ 80 de lire sterline, pentru că i-a plăcut aspectul, însă nu știa dacă era autentică sau contrafăcută, relatează Daily Mail.

Geanta a fost creată în 2003

A dus-o la o casă de licitații, unde specialiștii au identificat-o drept o geantă Christian Dior Koi Saddle, rară și produsă într-o ediție limitată. Aceasta a fost creată de John Galliano pentru colecția de podium pentru sezonul toamnă/iarnă 2003.

Designerul britanic John Galliano, cunoscut pentru creațiile sale îndrăznețe și experimentale, a fost directorul artistic al casei Christian Dior între 1996 și 2011.

Geanta, a cărei valoare fusese estimată la 800–1.200 de lire sterline, a declanșat o adevărată bătălie pentru adjudecare la casa de licitații Kinghams, din Moreton-in-Marsh, Cotswolds.

Un purtător de cuvânt al Kinghams a declarat: „Produsă într-un număr extrem de limitat de exemplare, această piesă de arhivă foarte râvnită este considerată de mulți colecționari un adevărat «Sfânt Graal» al genților de lux. În mod interesant, geanta a fost adusă la Kinghams pentru autentificare, după ce fusese descoperită într-un magazin caritabil. După ce raritatea sa a fost identificată și importanța piesei a fost explicată, proprietara a decis să o ofere spre vânzare la licitație, fără să se aștepte prea mult la rezultatul remarcabil care a urmat. Interesul pentru acest lot a fost imediat. De îndată ce geanta a fost listată, au început să curgă solicitările de informații.”

Sophie Osborne, specialistă Kinghams în articole de designer, a adăugat: „Pentru mine, aceasta a fost licitația anului. Faptul că vânzătoarea a găsit o geantă Dior/Galliano atât de rară într-un magazin caritabil a fost extraordinar, foarte posibil cea mai importantă descoperire a carierei mele. Iar faptul că geanta a ajuns la un rezultat atât de remarcabil la licitație a fost cu adevărat un moment deosebit.”