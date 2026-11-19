În schimbul ajutorului oferit, voluntarul va beneficia de cazare și masă gratuite, acces la o mașină și o sumă de bani săptămânală pentru cheltuieli personale, relatează Noticias Trabajo.

Locuința familiei este situată într-o zonă înconjurată de natură, oferă vedere spre mare și se află la doar câteva minute de cele mai cunoscute plaje din regiune.

Oferta este publicată pe platforma Workaway și se adresează unei singure persoane. Familia caută pe cineva care să se ocupe în principal de fete după terminarea programului școlar, să le însoțească la activitățile extracurriculare și să le ajute cu temele și rutina de seară.

Familia e stabilită de mai puțin de un an în Spania

Cei doi părinți sunt originari din New York și s-au mutat în Spania în urmă cu mai puțin de un an. Potrivit prezentării publicate pe platformă, decizia de a-și schimba stilul de viață a fost motivată de dorința de a se bucura de clima mediteraneeană și de a petrece mai mult timp în natură.

Familia locuiește în Altea la Vella, într-o casă cu grădină, aflată la aproximativ zece minute de mers cu mașina de plajă, restaurante și localitățile din apropiere.

Deși s-a mutat în Spania, tatăl își păstrează locul de muncă din New York și lucrează de la distanță. În plus, cei doi soți dețin patru afaceri în Statele Unite, iar programul lor profesional este adaptat fusului orar american.

Din acest motiv, au nevoie de ajutor în special după-amiaza și seara, când voluntarul va trebui să fie alături de cele două fetițe. Este nevoie de disponibilitate și pentru aproximativ o oră, în două dimineți pe săptămână.

Ce responsabilități va avea persoana selectată

Principala responsabilitate va fi îngrijirea celor două fete și însoțirea lor la școala internațională, situată la aproximativ cinci minute de casă.

Printre sarcinile pe care le va avea voluntarul se numără:

Preluarea copiilor de la școală: transportarea fetelor cu mașina familiei și însoțirea acestora la activitățile extracurriculare.

Îngrijirea și supravegherea lor: petrecerea timpului împreună, organizarea unor activități de joacă și însoțirea copiilor pe parcursul după-amiezii.

Ajutor în rutina zilnică: sprijinirea fetelor înainte de culcare și ajutarea acestora cu activitățile obișnuite de seară.

Pregătirea unor mese simple: ajutor la servirea mesei și la hrănirea copiilor, atunci când este necesar.

Organizarea lucrurilor personale: pregătirea ghiozdanelor pentru școală, îngrijirea hainelor și menținerea ordinii în camerele copiilor și în spațiile de joacă.

Mici activități casnice: sprijin în organizarea locuinței, fără responsabilitatea curățeniei generale, de care se ocupă deja o altă persoană angajată de familie.

Un criteriu important este experiența la volan și capacitatea de a conduce în siguranță, deoarece transportul copiilor face parte din responsabilitățile principale.

Cunoașterea limbii spaniole reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Aceasta ar putea fi utilă pentru a le ajuta pe fete să învețe și să exerseze limba.

Programul se desfășoară în principal după-amiaza și seara, însă familia își dorește o persoană flexibilă, care să poată oferi ajutor și în anumite dimineți sau să le permită părinților să iasă ocazional în oraș.

Cazare gratuită, mese asigurate și acces la o mașină

În schimbul ajutorului oferit, familia pune la dispoziție o cameră individuală în propria locuință, cu terasă și vedere spre natură. Baia se află la parter și este comună cu cele două fetițe.

Voluntarul va avea acces la toate încăperile casei, iar mâncarea și cumpărăturile alimentare sunt incluse. Mesele pot fi luate împreună cu familia sau pregătite separat, în funcție de preferințe.

De asemenea, persoana selectată va putea folosi o mașină pusă la dispoziție de familie. Autoturismul va fi folosit atât pentru transportul fetelor la școală și la activitățile extracurriculare, cât și în timpul liber al voluntarului.

Pe lângă cazare, masă și accesul la mașină, familia oferă și o alocație săptămânală pentru cheltuieli personale. Suma exactă nu este însă precizată în condițiile publicate pe Workaway.

Oportunitatea de a descoperi Costa Blanca

Poziționarea locuinței oferă acces la numeroase activități în aer liber, precum drumeții, ciclism și excursii la plajele sau în localitățile din împrejurimi.

Printre destinațiile care pot fi vizitate se numără Calpe, Jávea și Benidorm. Alicante se află la aproximativ 45 de minute de mers cu mașina, iar Valencia poate fi accesată în circa o oră și jumătate.

Familia menționează că, înainte de mutarea în Spania, a găzduit mai multe persoane în regim de au pair în locuința din New York, iar experiențele au fost foarte bune. Potrivit părinților, astfel de schimburi culturale reprezintă o ocazie de a învăța și exersa limba engleză, de a descoperi cultura americană și de a dobândi experiență într-un mediu în care sunt administrate mai multe afaceri.

Cei doi caută o persoană căreia îi place să petreacă timpul cu copiii, care este responsabilă, proactivă și capabilă să respecte spațiul personal și intimitatea fiecărui membru al familiei.

Persoanele interesate pot consulta oferta direct pe platforma Workaway, căutând oportunitățile disponibile în Spania, în localitatea Altea.