Un sanctuar pentru animale caută două persoane care să îngrijească peste 750 de papagali salvați, oferind un salariu plătit la oră, un program de lucru cu normă întreagă și cazare gratuită, scrie CNN Brasil.

Posturile sunt disponibile la un adăpost din localitatea Cascabel, în sud-estul statului Arizona. Înființată în 1997, instituția are ca misiune să ofere adăpost păsărilor abandonate, maltratate sau care nu mai pot trăi alături de foștii lor proprietari.

Sanctuarul se întinde pe o suprafață de 72 de hectare, într-o zonă izolată din deșert. Având în vedere distanța față de principalele servicii și facilități, organizația le pune la dispoziție angajaților o casă privată și suportă cheltuielile pentru apă, electricitate, gaze și colectarea gunoiului. Sanctuarul se află la aproximativ 40 de kilometri de orașul Benson.

Ce salariu primesc angajații și ce condiții trebuie să îndeplinească

Cele două posturi presupun un program de lucru de 40 de ore pe săptămână, iar salariul este cuprins între 15,15 și 15,75 dolari americani pe oră (aproximativ 2.700 de dolari pe lună).

Reprezentanții sanctuarului preferă să angajeze un cuplu care să împartă locuința pusă la dispoziție, însă sunt acceptate și candidaturi individuale.

Pentru a putea aplica, candidații trebuie să fi absolvit cel puțin liceul, să dețină permis de conducere și să aibă o mașină personală. Experiența în îngrijirea păsărilor reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie.

Un alt criteriu al procesului de selecție este efectuarea a cel puțin patru zile de voluntariat la sanctuar, înainte de angajare.

Ce presupune munca alături de cei peste 750 de papagali

Responsabilitățile angajaților depășesc cu mult simpla hrănire a păsărilor. Activitatea zilnică presupune pregătirea hranei papagalilor, curățarea spațiilor în care aceștia sunt ținuți, monitorizarea stării lor de sănătate și administrarea medicamentelor.

De asemenea, angajații trebuie să organizeze activități menite să stimuleze animalele și să contribuie la bunăstarea acestora.

Deși oferta include cazare gratuită și posibilitatea de a lucra zilnic în preajma sutelor de păsări, reprezentanții sanctuarului avertizează că postul presupune un efort fizic considerabil.

Cei angajați trebuie să facă față temperaturilor extreme, prafului și zgomotului constant. În plus, activitatea implică ridicarea unor greutăți și perioade îndelungate petrecute în picioare.