Programul se adresează celor care sunt dispuși să se mute în una dintre localitățile participante și să locuiască acolo cel puțin zece ani, potrivit TN.cz.

Oferta a fost anunțată de președintele regiunii Calabria, Roberto Occhiuto. „Veniți să locuiți în Calabria cu zero euro! Acesta este mesajul nostru pentru cei care vor să se mute în satele din regiune”, a transmis acesta într-un videoclip publicat pe Instagram.

Autoritățile spun că nu există costuri ascunse: nici cumpărarea casei, nici renovarea nu vor fi suportate de noii locatari. Primii 50 de beneficiari vor putea alege dintre casele disponibile în satele din Calabria, iar reparațiile vor fi plătite integral de administrația regională. Locuințele vor putea fi folosite gratuit timp de zece ani, potrivit publicației italiene Sky TG24.

Oferta vine însă cu mai multe condiții. Doritorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să fi locuit în afara regiunii Calabria în ultimii trei ani și să se angajeze că se vor muta acolo și vor rămâne cel puțin zece ani.

Candidații vor fi selectați pe baza unui sistem de punctaj. Ar putea avea prioritate familiile cu copii, cuplurile tinere și persoanele care lucrează în anumite domenii.

Casele nu vor putea fi închiriate sau folosite în alte scopuri comerciale. Pe toată durata programului, acestea vor rămâne în proprietatea primăriilor.

După cei zece ani, locatarii ar putea primi posibilitatea de a continua să locuiască gratuit în case sau de a le cumpăra la un preț redus. Condițiile exacte vor fi stabilite prin acorduri cu administrația regională și cu primăriile implicate.