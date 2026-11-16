Jorge și Yolanda, un cuplu care locuiește în Secuita, o localitate mică aflată la nouă kilometri de Tarragona, au o ofertă specială. Cei doi au doi copii, Sara, în vârstă de 13 ani, și Hugo, de 11 ani, precum și un câine pe nume Milú, potrivit Noticias Trabajo.

Potrivit anunțului, casa are camere spațioase, o grădină cu o mică zonă pentru cultivarea legumelor și o piscină care poate fi folosită în lunile călduroase. Familia caută, de preferat, o femeie cu experiență în grădinărit, căreia să-i placă să petreacă timp cu copiii și care să fie dispusă să ajute la întreținerea locuinței.

În schimbul ajutorului, voluntara va primi o cameră individuală, cu acces la internet, și va avea ocazia să locuiască alături de o familie locală, să descopere zona, tradițiile și gastronomia acesteia.

Ajutor la îngrijirea copiilor și la treburile gospodărești

Principala responsabilitate a persoanei selectate va fi să ajute la îngrijirea celor doi copii ai cuplului. Yolanda, mama copiilor, este profesoară de limbi străine la un liceu și lucrează de dimineață până la ora 15:00. Jorge este pompier și lucrează în ture care pot dura până la 24 de ore, urmate de trei zile libere.

Din acest motiv, cei doi au nevoie de o persoană care să stea cu copiii atunci când părinții sunt ocupați. Familia și-ar dori ca voluntara să îi ducă și să îi ia de la școală și să vorbească în limba engleză cu ei, pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească abilitățile lingvistice.

Printre sarcinile pe care le va avea de îndeplinit se numără preluarea copiilor de la școală, însoțirea lor acasă, petrecerea timpului cu ei și ajutorul la teme. De asemenea, voluntara va trebui să se ocupe de întreținerea grădinii și îngrijirea plantelor, de curățenie, ordine și gătit. Uneori, i se va putea cere să facă mici reparații în locuință și să aibă grijă de câinele familiei.

Cameră individuală, internet și acces la piscină

În schimbul ajutorului oferit, voluntara va beneficia de o cameră individuală spațioasă în casa familiei, precum și de acces la internet, grădină și piscină.

Unul dintre principalele avantaje ale ofertei este amplasarea locuinței. Localitatea Secuita poate fi explorată cu bicicleta și oferă posibilitatea practicării mai multor activități sportive, precum padel, Zumba, yoga, Pilates, gimnastică și echitație.

Tarragona se află la nouă kilometri distanță, iar proprietatea are legături bune de autobuz cu orașul. Acolo se găsește și o plajă, unde voluntara poate practica sporturi nautice sau poate vizita obiectivele incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Gazdele spun că sunt pasionate de drumeții, iar mama copiilor se oferă să o însoțească pe voluntară în explorarea altor locuri din apropiere.

Oferta se adresează unei singure persoane, de preferat unei femei. Cei interesați pot trimite o solicitare prin intermediul platformei Workaway.