La Arad, cuplurile de îndrăgostiți fără acte au fost invitați să spună „da” pentru 24 de ore.

Florile și o ieșire în doi au fost pentru mulți declarația de dragoste potrivită de Sfântul Valentin.

„O să ieșim mai târziu în oraș cu prietenii, la un cocktail și acest atelier de legoflowers.”

„Aici facem un lego, o floare și o păstrăm, și mai târziu un restaurant ceva.”

Trandafirii, vedetele zilei la florării

La florării, trandafirii au fost prima alegere pentru îndrăgostiți.

Andrei, reprezentantul unei florării: ”Cea mai mare comandă de astăzi este de 1000 de trandafiri. Pe tot parcursul zilei lor, acest cuplu frumos va fi întâmpinat cu un buchet de flori asemănător cu acesta, acum plec să livrez către restaurantul unde vor lua prânzul, apoi mergem spre locul unde vor face puțin shopping, după care mergem să ducem acasă restul de trandafiri.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Zeci de buchete au fost deja pregătite și au plecat către destinatari. Unii clienți vin cu ideea clară de acasă, alții se lasă inspirați de culori și de recomandările florarilor. Un buchet poate ajunge la câteva sute de lei, dar dincolo de preț sau dimensiunea buchetului, oamenii sunt atenți la mesajul pe care îl transmit florile.”

Căsătorii pentru o zi, la Arad

La Arad, primăria a oficiat căsătorii de o zi. Îndrăgostiții și-au declarat dragostea în fața ofițerului de stare civilă, iar la final au primit un certificat valabil pentru o zi.

Marius și Andreea: „Ne iubim foarte mult.”

Reporter: „Și cum este să fiți căsătoriți pentru o zi?”

Marius și Andreea: „Vom afla în decursul zilei de astăzi, suntem foarte entuziasmați.”

Potrivit unui studiu realizat de Asociaţia CFA România, românii sunt tot mai atenți la costuri, așa că cei mai mulți au cumpărat doar flori și cadouri simbolice. Puțin peste 8 la sută dintre bărbați au alocat o sumă suplimentară de Ziua Îndrăgostiților.