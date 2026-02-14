Testele de laborator efectuate pe buchete în Olanda, hub-ul european pentru importul de flori, au arătat că trandafirii aveau cele mai ridicate reziduuri de toxine neurologice și reproductive comparativ cu alte flori, scrie The Guardian.

Trandafirii roșii s-au dovedit cei mai afectați, un singur buchet conținând urme a 26 de pesticide diferite, jumătate dintre acestea fiind interzise în UE.

Roisin Taylor, de la Verde Flower Co din Northumberland, o companie axată pe flori sustenabile a declarat: „Nimic nu spune «dragoste» ca trandafirii acoperiți cu un cocktail chimic fin. Substanțe precum clofentazină, un compus care poate afecta funcționarea tiroidei, carbendazim, considerat cancerigen pentru om, sau poate chiar clorfenapir, care a fost asociat, ironic, cu stop cardiac în doze mari. Toate aceste substanțe sunt, de asemenea, interzise în prezent în UE. Noi, ca producători de flori, nu le putem folosi legal aici, în Marea Britanie.”

Mai multe pesticide folosite, interzise în UE

Ziua Îndrăgostiților este cea mai aglomerată perioadă pentru industria florilor. Potrivit analiștilor, aproximativ 200 de milioane de trandafiri sunt produși pentru cererea cadourilor de pe 14 februarie doar în Europa.

Pentru a determina nivelurile reziduurilor de pesticide pe florile ce ar putea fi vândute de Ziua Îndrăgostiților, Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) a testat aleator 17 buchete – cinci buchete de trandafiri, opt buchete mixte și patru buchete de lalele. Cea mai mare concentrație de pesticide a fost găsită pe un buchet de trandafiri roșii cumpărat dintr-un centru de grădinărit olandez, 65,8 mg/kg. Din cele 26 de pesticide detectate, 13 sunt interzise în UE.

Niciunul dintre buchetele testate nu era fără pesticide, dar trandafirii și buchetele mixte conțineau cele mai multe reziduuri. Analiza a identificat 87 de pesticide diferite, inclusiv opt metaboliți, aproximativ jumătate insecticide și jumătate fungicide.

Din cele 79 de substanțe active descoperite, aproape o treime erau interzise ca „produse de protecție a plantelor” în UE și Olanda, iar 78% „prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și/sau mediu”, a precizat Pan-NL. Printre pesticidele găsite pe flori se numără toxine neurologice și reproductive, cancerigene și perturbatori endocrini.

Rezultatele apar pe fondul unei preocupări crescute în sectorul floricol privind expunerea lucrătorilor la aceste substanțe și efectele asupra sănătății lor. În țările producătoare, precum Kenya, problemele sunt însă și mai acute.

David Bek, profesor la Universitatea din Coventry, specialist în industria florilor, a descris cum fermele din jurul Lacului Naivasha, principala regiune de producție de flori din Kenya, pulverizează culturile în mod repetat pentru a ține dăunătorii la distanță.

„Practic, sunt fabrici de flori”, a spus Bek, florile fiind cultivate în cantități mari în tuneluri polietilenice sigilate, apoi sortate, tăiate, grupate și ambalate de sute de muncitori în spațiile de procesare.

Bek a precizat că stropirea are loc aproape în fiecare etapă a producției, dar mai ales înainte de expediere. „Trebuie să facă asta pentru a se asigura că transportul nu va fi respins la frontieră.”

Ce pot face cei care primesc un „buchet otrăvit”? Sfaturile sunt clare: „Nu aruncați resturile pe compost sau în coșul de deșeuri organice, ci în deșeuri reziduale. Aceasta împiedică toxinele să fie reciclate în natură.”