"Dacă vă arde casa, v-aţi gândit vreodată să spuneţi că este un incendiu tehnic? Dacă prindeţi un hoţ cu mâna în buzunarul cuiva, credeţi că acel hoţ va spune vreodată că este un furt tehnic? Ei bine, oameni buni, Guvernul a fost prins cu recesiunea. Economia a scăzut, simplu. În loc să recunoască faptul că este o recesiune, în loc să admită că economia s-a contractat, Guvernul ne spune că este o recesiune tehnică" arată liderul senatorilor AUR, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, folosirea termenului "tehnic" reprezintă o încercare de a diminua gravitatea situaţiei economice.

"Ce rost are acel adjectiv 'tehnic'? Ce înseamnă că e tehnic? E un fel de semi-recesiune? E o recesiune mai mică? E o recesiune strâmbă? Nu, fraţilor, nu există acest termen 'recesiune tehnică'. Există doar termenul de recesiune", a susţinut Petrişor Peiu.

Senatorul AUR afirmă că realitatea economică este rezultatul direct al deciziilor guvernamentale din ultimele luni şi că Guvernul Bolojan, împreună cu toţi "propagandiştii", încearcă să prezinte această situaţie ca pe ceva mai uşor, mai suportabil, ca "o gripă de primăvară".

"Nu! Recesiunea este recesiune. Economia a scăzut şi a scăzut pentru că Guvernul Bolojan a crescut, în acelaşi timp, taxele de consum, TVA şi accizele, şi a majorat şi preţurile la energie. Din combinaţia acestor două creşteri, la energie şi la taxele de consum, s-a ajuns la această stagflaţie care a dus la recesiune. Este recesiune şi continuă" concluzionează Petrişor Peiu.

Liderul senatorilor AUR mai atrage atenţia că două trimestre consecutive de scădere economică înseamnă recesiune, indiferent de formula folosită de guvern. În paralel, românii se confruntă cu inflaţie ridicată, facturi mai mari la energie şi taxe crescute la consum, efecte care reduc puterea de cumpărare şi afectează mediul privat, adaugă Peiu.

"România are nevoie de măsuri concrete pentru relansarea economiei, nu de redefiniri semantice care încearcă să cosmetizeze eşecul guvernării Bolojan", punctează senatorul Petrişor Peiu.