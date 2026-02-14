”În această dimineaţă, ora 08.40, Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Bucovăţ a fost sesizată prin apel de urgenţă 112 de o femeie, din comuna Vela, cu privire la faptul că s-a deplasat la locuinţa concubinului său, unde l-a găsit decedat. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că un bărbat, de 56 de ani, din comuna Vela se află căzut în holul locuinţei sale, decedat”, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

Acolo s-a deplasat o echipă complexă de cercetare formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj şi Serviciului Criminalistic, aceştia desfăşurând activităţi sub directa coordonare a procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Cadavrul a fost transportat la morgă pentru necropsie.

”În urma activităţilor desfăşurate de poliţişti, a fost identificat un bărbat, de 39 de ani, din comuna Vela, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost preluat şi condus la audieri, activităţile fiind continuate şi desfăşurate de poliţişti sub directa coordonare a procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj”, a anunţat, sâmbătă seară, IPJ Dolj.