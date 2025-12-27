Ninsoarea a transformat Poiana Brașov într-un tărâm de basm. Hotelurile sunt aproape pline pentru Revelion. „Foarte frumos”

Ninsoarea căzută de Crăciun a schimbat complet atmosfera în Poiana Brașov și a transformat perioada dintre sărbători într-una dintre cele mai animate ale acestui sfârșit de an.

Chiar dacă sezonul de schi nu s-a deschis, tunurile de zăpadă au fost pornite, iar principala atracție a stațiunii a devenit săniușul. Hotelurile sunt aproape pline, iar operatorii din turism se pregătesc deja pentru Revelion.

Pentru mulți, Poiana Brașov a fost o destinație spontană de weekend.

Turist: „Am venit din București, am venit cu speranța că o să găsim puțină zăpadă, puțin mai multă zăpadă. Nu știm cât vom sta, nu ne-am luat nici cazare, nici nimic. Am ajuns de aproximativ 2-3 ore și doar ne dăm cu sania."

Distracție pentru cei mici

Alții își fac planuri mai ales pentru cei mici.

Turistă: „În momentul în care va urma instrucțiunile cât mai bine și răbdarea necesară. Atunci o să-l dăm pe monitor."

Însă până la deschiderea pârtiilor pentru schi, săniușul a devenit singura alternativă de distracție.

Turist: „Am venit și noi să vedem cum e pârtia, să mai testăm și alte locuri, că până acum am mers prin alte părți, Azuga, zonele alea."

Poiana Brașov atrage în aceste zile și români stabiliți în străinătate, pentru care zăpada este o raritate.

Turistă: „Am venit din Thailanda, pentru prima oară când copiii fac sărbătorile de iarnă în România și am sperat să găsim puțină zăpadă ca să vadă și ei cum e să te dai cu sania, cu schiurile. În Thailanda este foarte, foarte cald acum."

Zăpada și condițiile la Rânca

La Rânca sunt turiști cu miile. Doar că viscolul a făcut ca starea pârtiei să nu fie grozavă în prima parte a zilei.

Turist: „Față de Predeal e foarte multă gheață, în rest, totul ok.”

Reporter: „Te mai dai?”

Turist: „Păi dacă tot am venit, ce să facem?"

Turist: „E mai bine, de dimineață a fost gheață, e ok."

Și pentru cei mici, pârtia de săniuțe a fost extrem de aglomerată.

Turist: „Am mers la bunici prima oară și ne-am gândit că e aproape.”

Reporter: „Ai dat de zăpadă?”

Turist: „Da, mă dau cu sania."

Turistă: „Foarte frumos este, mai ales că astăzi este ziua mea de naștere.”

La Rânca, pachetele de Crăciun și Revelion au costat între 1500 și 2200 de lei.

