Neversea Kapital va avea loc pe Arena Națională, între 4-6 iulie 2025

Organizatorii au semnat un protocol de colaborare cu Primăria București și astfel, între 4-6 iulie 2025, pe Arena Națională, va avea loc prima ediție a festivalului Neversea Kapital.

„KAPITAL este proiectul la care am visat și pentru care am lucrat să devină realitate vara aceasta, între 4-6 iulie, în București, pe Arena Națională. Conceptul de bază de la care am plecat, NEVERSEA, este un concept special, devenind în timp cel mai mare și cel mai spectaculos festival pe plajă din Europa. Am investit ca echipă multă pasiune, efort, energie și resurse considerabile pentru a-l aduce în acest punct, iar odată cu elementele specifice pe care le va aduce Capitala, credem cu tărie că festivalul KAPITAL va fi un motiv de mândrie pentru București și va deveni pe viitor un nou mega-festival cu renume mondial, alături de UNTOLD”, a declarat Bogdan Buta - Fondator & Group CEO al UNTOLD UNIVERSE.

Neversea Kapital îi invită pe toți cei care vor să aibă acces exclusiv la primele bilete care se vor pune în vânzare, să se înscrie pe neversea.com. În plus, cei care se vor înregistra pe site vor beneficia automat de un voucher de 150 de lei, valabil la achiziția abonamentului de festival.

