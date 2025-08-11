Nemulțumiri la Băile Felix. Turiștii români veniți din străinătate se plâng de prețuri și servicii: „Foarte scump”

11-08-2025 | 11:21
Mici nemulțumiri printre turiștii aflați în stațiunea Băile Felix. Printre ei și români care stau în străinătate. Unii spun că au văzut toată Europa și cred că oferta ar putea fi îmbunătățită. În plus, se plâng de prețurile cam piperate.  

Călin Ardelean

În majoritatea statelor din vestul Europei în care lucrează români, toată lumea are vacanță în august.

Așa că ai noștri vin în stațiunile balneare de acasă.

Turistă: „Venim din Doha, Qatar, dar locuim în Australia. Suntem în concediu.”

Oamenii sunt însă dezamăgiți că România rămâne o țară în care – paradoxal – plătești pentru mâncare chiar mai mult decât în Italia, Spania, Germania sau Franța.

Turistă: „Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile.”

Turist: „Ar fi trebuit să fie ceva mai bun, să-ți ofere ceva mai bun.”

De partea cealaltă, hotelierii sunt încântați că mai toate camerele sunt ocupate.

Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear: „E perioadă de vacanță, vin români de peste tot, și din țară, și din străinătate, din Italia, din Spania.”

Turistă: „Destul de multă lume, da, ținând cont că e luni, da.”

Turistă: „Foarte multă lume și au activități frumoase, spumă, baloane.”

La orele prânzului, lumea stă la coadă pentru tradiționala ciorbă de burtă.

Femeie: „Foarte fain arată. Sper să fie și bună.”

Hotelierii spun că, deocamdată, nu vor cere în plus la cazare. Pentru o noapte, turiștii dau între 280 și 300 de lei.

În schimb, dacă vor la aqua-park, vor achita 100 de lei în loc de 80 dacă nu sunt cazați la hotelul complexului respectiv.

Sursa: Pro TV

