Motivul pentru care stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete. Cine a ales denumirile cosmice

Stiri Diverse
Data publicării:
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litoral romanesc
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Neptun, Jupiter, Venus și Saturn formează, de peste jumătate de secol, un mic „sistem solar” pe litoralul românesc. 

autor
Georgiana Ioniță

Pentru generații întregi de turiști, numele lor au devenit atât de familiare, încât puțini se mai întreabă de ce patru stațiuni aflate una lângă alta, în sudul litoralului, poartă denumirile unor planete.

Răspunsul ne duce în anii de mare transformare a litoralului românesc, când regimul comunist a început să construiască masiv noi hoteluri și stațiuni pentru un turism aflat în plină dezvoltare În deceniile următoare au fost dezvoltate și Neptun, Jupiter, Venus și Saturn, denumiri alese într-un context în care turismul românesc încerca să devină tot mai atractiv și pentru vizitatorii din străinătate.

Numele planetelor erau ușor de reținut, se pronunțau relativ simplu în mai multe limbi și aveau un aer modern, potrivit unei epoci în care lumea privea cu fascinație spre explorarea spațiului. Nu întâmplător, litoralul sudic a ajuns să adune, pe o distanță de câțiva kilometri, Neptun, Jupiter, Venus și Saturn.

Cum a apărut ideea stațiunilor cu nume de planete

Povestea acestor denumiri este strâns legată de perioada în care litoralul românesc a fost extins și modernizat într-un ritm accelerat.

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Mamaia și Eforie existau deja ca destinații turistice, iar dezvoltarea litoralului începuse înainte de anii în care au fost construite stațiunile cu nume cosmice. În deceniile următoare însă, statul comunist a investit masiv în turismul de la Marea Neagră, construind hoteluri, restaurante, baze de tratament și agrement, dar și stațiuni complet noi, potrivit Adevărul.

Zona din jurul Mangaliei a devenit unul dintre cele mai importante centre ale acestei dezvoltări. Aici au fost proiectate și construite noile stațiuni care aveau să primească numele Neptun, Jupiter, Venus și Saturn.

Alegerea unor denumiri precum cele ale planetelor avea și o explicație practică: numele puteau fi reținute și pronunțate ușor de turiștii străini care veneau pe litoralul românesc.

În același timp, alegerea se potrivea perfect atmosferei epocii. Anii 1960 și 1970 au fost marcați de competiția pentru explorarea spațiului, de misiunile cosmice și de fascinația generală pentru univers. Pe litoralul românesc, această atmosferă s-a tradus într-o hartă turistică în care, între Mangalia și Neptun, puteai trece din Venus în Saturn sau din Jupiter spre Neptun, conform discoverdobrogea.ro.

Când au apărut pe hartă Neptun, Jupiter, Venus și Saturn

Stațiunile cu nume de planete nu au intrat simultan în circuitul turistic.

Neptun a fost printre primele stațiuni noi dezvoltate în această zonă. Lucrările de amenajare au început în 1965, în apropierea Pădurii Comorova, iar primele hoteluri au intrat în circuitul turistic în 1967. Stațiunea avea să devină ulterior una dintre cele mai cunoscute destinații de pe litoralul românesc și locul asociat cel mai puternic cu vacanțele conducerii comuniste.

Venus s-a dezvoltat începând cu 1969. Potrivit volumului „Mangalia Nord – Ghid turistic”, semnat de Marcel Drăgan și citat de Dobrogea Live, în acel an au fost inaugurate primele hoteluri ale stațiunii: Florica, Veronica, Doina, Sanda, Iris, Zamfira și Corina.

În 1970 au urmat alte hoteluri, multe dintre ele purtând tot nume feminine, iar în 1971 au intrat în circuit Carmen, Silva, Felicia și Lidia. Tot atunci au fost inaugurate și cele trei hoteluri-turn care aveau să devină simboluri ale stațiunii: Pajura, Cocorul și Vulturul.

Venus avea astfel propria sa identitate, diferită de simpla trimitere la planeta sau la zeița romană a iubirii. Tocmai pentru că multe dintre primele hoteluri purtau nume de femei, stațiunea a devenit cunoscută drept „stațiunea fetelor”.

Saturn s-a dezvoltat în aceeași perioadă de mare expansiune a litoralului din sud. Stațiunea a fost inaugurată la începutul anilor 1970 și a fost concepută inclusiv ca destinație balneoclimaterică, beneficiind de resursele terapeutice ale zonei Mangaliei.

Jupiter a apărut, la rândul său, în cadrul dezvoltării turistice din zona dintre Neptun și ceea ce avea să devină Cap Aurora. Astăzi, toate aceste stațiuni formează aproape un lanț continuu pe litoralul sudic.

Cine a ales denumirile cosmice pentru stațiunile de la Marea Neagră

Stațiunile au fost dezvoltate și au primit aceste denumiri în perioada regimului comunist, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, în anii ’60 și ’70, când dezvoltarea turismului de pe litoral devenise un proiect important al statului.

Relatările istorice arată că, dintre aceste stațiuni, Neptun a avut o legătură specială cu familia Ceaușescu. A fost aleasă pentru vacanțele la mare ale cuplului prezidențial, iar în stațiune au fost amenajate vile de protocol și facilități destinate conducerii comuniste și invitaților oficiali.

În ceea ce privește alegerea numelor Neptun, Jupiter, Venus și Saturn, acestea s-au remarcat prin faptul că erau scurte, sonore și ușor de reținut pentru turiștii străini, dar și prin asocierea cu fascinația pentru cosmos specifică acelei perioade.

De ce nu toate stațiunile de pe litoral au nume de planete

Litoralul românesc includea deja destinații cu nume istorice, geografice sau locale în momentul apariției celor patru stațiuni. Mamaia își păstra numele consacrat, la fel Costineștiul, Eforie sau Mangalia. Alte denumiri aveau legătură directă cu poziția geografică sau cu repere locale.

În același timp, nici toate noile stațiuni din zona Mangaliei nu au primit nume de planete. Cap Aurora, de exemplu, poartă un nume inspirat de fenomenul natural al aurorei, iar Olimp trimite la celebrul munte al zeilor din mitologia greacă.

Zona turistică dintre Neptun și Mangalia a ajuns să combine mai multe tipuri de imagini și referințe: planete, zei ai Antichității, fenomene ale naturii și nume mitologice.

Ce reprezintă numele Neptun, Jupiter, Venus și Saturn

Neptun poartă numele planetei Neptun, dar și al zeului roman al apelor și al mării, o alegere cât se poate de potrivită pentru o stațiune aflată pe malul Mării Negre. Stațiunea este cunoscută și pentru apropierea de Pădurea Comorova și pentru legătura sa cu fostele reședințe de protocol ale conducerii comuniste.

Jupiter este numele celei mai mari planete din Sistemul Solar și, în mitologia romană, al zeului suprem. Stațiunea este situată între Neptun și Cap Aurora, în apropierea lacurilor Jupiter și Tismana.

Venus este atât numele unei planete, cât și al zeiței romane a iubirii și frumuseții. Stațiunea a primit însă o identitate aparte prin hotelurile sale cu nume feminine, motiv pentru care a devenit cunoscută drept „stațiunea fetelor”.

Saturn este una dintre cele mai cunoscute planete ale Sistemului Solar, celebră pentru inelele sale. În mitologia romană, Saturn era o divinitate asociată agriculturii și belșugului. Stațiunea de la Marea Neagră s-a dezvoltat și ca destinație balneoclimaterică, beneficiind de izvoarele sulfuroase din zona Mangaliei.

În ce ordine sunt așezate stațiunile cu nume cosmice pe litoral

Dacă parcurgi litoralul dinspre sud spre nord, zona stațiunilor din apropierea Mangaliei se succede astfel:

Saturn – Venus – Cap Aurora – Jupiter – Neptun – Olimp.

Așadar, numele nu respectă ordinea planetelor din Sistemul Solar și nici nu formează un sistem complet. Sunt denumiri care au fost reunite în aceeași zonă turistică în perioada marii dezvoltări a litoralului românesc și care au rămas, peste decenii, parte din identitatea acestuia.

Etichete: planete, statiuni, litoral, vacanta la mare,

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