Cuvântul „rasist” lângă numele lui Charlie Kirk pe un pahar de cafea al unei cunoscute francize. Un angajat a fost concediat

Stiri externe
23-09-2025 | 11:26
O femeie din Ohio a comandat duminică seara băutura lui Charlie Kirk de la Starbucks, numită așa în onoarea activistului asasinat, și a fost surprinsă să găsească un mesaj „negativ” scris pe pahar.

autor
Mihai Niculescu

Autumn Perkins, din Middletown, Ohio, a vizitat un magazin Starbucks din incinta complexului Kroger pentru a comanda o băutură Mint Majesty cu două linguri de miere. Când a primit comanda, a fost șocată să vadă că un angajat scrisese cu markerul „băutura preferată a rasistului” pe marginea paharului.

„Este timpul ca oamenii să înceteze cu aceste prostii”, a declarat Perkins pentru Fox News Digital, transmite New York Post.

După ce a vorbit cu managerul, Perkins a aflat că angajatul a recunoscut că a scris mesajul urât la adresa lui Charlie Kirk și a fost concediat.

„Sunt de acord că oamenii ar trebui concediați dacă fac astfel de lucruri”, a spus femeia, adăugând că faptele au repercusiuni”.

„Cred că Charlie era un simbol al respectului — nu trebuie să fim de acord în toate privințele. Putem să nu fim de acord în multe privințe, dar ne respectăm reciproc. Nu putem comunica și evolua dacă nu ne respectăm reciproc, a continuat ea.

charlie kirk cafea rasista

Un purtător de cuvânt al Starbucks a confirmat incidentul: „Scrierea acestui mesaj pe un pahar este inacceptabilă și avem politici clare care interzic mesajele negative pentru a contribui la menținerea unui mediu primitor. Această locație Starbucks este licențiată și operată de Kroger. Înțelegem că acest angajat a fost concediat de Kroger.”

Kroger a confirmat măsura disciplinară luată împotriva angajatului într-un e-mail trimis luni către Fox News Digital. „Acest comportament nu reflectă valorile Kroger”, a declarat reprezentantul companiei.

Autumn Perkins a adăugat că vizita des Starbucks în călătoriile sale, deoarece este „ușor accesibil”, dar a spus că nu va mai cumpăra nimic de la ei: „Nu intenționez să mai cheltuiesc niciun ban la Starbucks – și, în ceea ce mă privește, nici copiii mei sau oricine altcineva din familia mea.”

Sursa: New York Post

Etichete: cafea, rasist, starbucks, charlie kirk,

Dată publicare: 23-09-2025 11:05

