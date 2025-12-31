Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro

Stiri externe
31-12-2025 | 19:58
Poliția germană caută hoții care au jefuit o bancă din orașul Gelsenkirchen. Suspecții au pătruns în camera de valori a băncii după ce au spart un perete de la subsol.

Au golit sute de casete pline cu bani, bijuterii și alte bunuri. Pentru că nu toate erau declarate, nu există încă un prejudiciu clar.

Investigatorii estimează că paguba ar fi între 10 și 90 de milioane de euro, ceea ce ar putea face din acest caz unul dintre cele mai mari jafuri din Germania.

Aproximativ 2.700 de clienți ai băncii sunt afectați.

În penultima zi a anului, mulți au venit la bancă să vadă dacă sunt printre cei rămași fără avere.

