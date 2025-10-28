Misterul câinilor cu blană albastră descoperiți în zona interzisă de la Cernobîl. Ce spun specialiștii. VIDEO

28-10-2025 | 14:39
Cernobîl
Shutterstock

Imagini șocante arată mai mulți câini din apropierea centralei nucleare de la Cernobîl care au căpătat o culoare albastră, spre uimirea echipelor care au grijă de ei.

Ioana Andreescu

Câinii, descendenți ai animalelor de companie abandonate după dezastrul nuclear de acum aproape 40 de ani, au fost observați plimbându-se în zona de excludere în această lună, potrivit organizației Dogs of Chernobyl, potrivit New York Post.

Organizația nu știe cauza

„Suntem acum pe teren pentru a prinde câinii în vederea sterilizării și am dat peste trei câini complet albaștri”, au transmis reprezentanții organizației într-o postare pe Instagram, care a depășit 330.000 de vizualizări.

„Nu știm exact ce se întâmplă. Localnicii spun că blana lor era normală în urmă cu doar o săptămână. Cel mai probabil, au ajuns în contact cu o substanță chimică.” Deși arată neobișnuit, câinii „sunt foarte activi și sănătoși”, susține organizația.

halloween
Paradă inedită în SUA. Câini și pisici îmbrăcați de Halloween au participat la o defilare în Michigan

Descendenții animalelor abandonate după dezastrul nuclear

Din 2017, Dogs of Chernobyl oferă anual îngrijire medicală și hrană pentru aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere de 18 kilometri pătrați. Acești câini sunt urmașii animalelor de companie abandonate când populația a fost evacuată forțat după explozia reactorului de la Cernobîl, în 1986 — unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie.

Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Sursa: New York Post

28-10-2025 14:39

