Trei rase de câini, interzise la paza turmelor în România. Regiunea din țară unde nu mai pot fi folosiți

Stiri Diverse
16-10-2025 | 18:31
cioban, stana, internet
Pro TV

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii.

autor
Stirileprotv

Decizia a fost luat din cauză că aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv, explică el, menţionând că un astfel de atac a avut loc în această toamnă.

”De acum înainte, câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc. Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranţă publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condiţiile locale de păşunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiţi în apropierea zonelor locuite, pe păşunile frecventate de turişti şi pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a afirmat Korodi Attila, joi, într-o postare pe Facebook.

El s-a declarat încrezător că şi alte administraţii locale vor lua decizii similare.

”Numai astfel putem, împreună, preveni alte tragedii şi asigura păşunatul în condiţii de siguranţă şi linişte. În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobăneşti în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare! Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în şedinţa de astăzi, a decis să modifice regulamentul de păşunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor şi cirezilor. Păşunatul fără autorizaţie este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deţinerea câinilor periculoşi. Astfel, cercul s-a închis”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Citește și
câini
200 de câini maidanezi de la adăpostul din Piatra Neamţ au primit decizii de eutanasiere. Se fac eforturi pentru adopție

Primarul din Miercurea Ciuc a sfătuit persoanele care observă câini din acesre rase pe păşuni să anunţe Poliţia Locală.

În luna iulie, un tânăr de 21 de ani a fost rănit grav în Munţii Făgăraş, după ce a fost atacat de câinii de la o stână. El a fost transportat la baza muntelui de cabanieri şi salvamontişti. Cabanierii îi avertizau pe turişti că în zonă sunt 6-8 câini din rasa ciobănesc kangal.

Sursa: News.ro

Etichete: miercurea ciuc, cioban, ciobanesc, caini,

Dată publicare: 16-10-2025 18:26

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie
Stiri actuale
Un copil de 3 ani a fost ucis de câini fără stăpân, în Vrancea. Trupul i-a fost găsit într-un canal plin de gunoaie

Apar noi informații în cazul șocant din județul Vrancea unde un copil de 3 ani a fost atacat de câinii fără stăpân, iar rănile i-au fost fatale.

200 de câini maidanezi de la adăpostul din Piatra Neamţ au primit decizii de eutanasiere. Se fac eforturi pentru adopție
Stiri actuale
200 de câini maidanezi de la adăpostul din Piatra Neamţ au primit decizii de eutanasiere. Se fac eforturi pentru adopție

Situație dramatică la adăpostul de câini din Piatra Neamţ. 200 din cei 500 de maidanezi au primit decizii de eutanasiere. Acum, se fac eforturi pentru salvarea acestor suflete, care așteaptă să fie adoptate.

Recomandări
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”
Stiri Justitie
Legea pensiilor private, atacată la Curtea Constituțională. „E proprietate privată, statul doar supraveghează”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizează Curtea Constituţională a României referitor la Legea privind plata pensiilor private.

Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic
Stiri Economice
Avertismentul Consiliului Fiscal: După 2026 urmează un nou șoc economic

Consiliul Fiscal avertizează că, după 2026, România va resimți un „șoc” economic, deoarece PNRR se va încheia. Țara noastră mai are mai puțin de un an pentru a lua fondurile rămase din program.

Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28