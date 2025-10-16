Trei rase de câini, interzise la paza turmelor în România. Regiunea din țară unde nu mai pot fi folosiți

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, anunţă că, printr-o decizie a Consiliului Local, a fost interzisă folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor pe teritoriul localităţii.

Decizia a fost luat din cauză că aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv, explică el, menţionând că un astfel de atac a avut loc în această toamnă.

”De acum înainte, câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu mai pot fi folosiţi la paza turmelor şi cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc. Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranţă publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condiţiile locale de păşunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian şi Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiţi în apropierea zonelor locuite, pe păşunile frecventate de turişti şi pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive şi pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv”, a afirmat Korodi Attila, joi, într-o postare pe Facebook.

El s-a declarat încrezător că şi alte administraţii locale vor lua decizii similare.

”Numai astfel putem, împreună, preveni alte tragedii şi asigura păşunatul în condiţii de siguranţă şi linişte. În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobăneşti în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare! Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în şedinţa de astăzi, a decis să modifice regulamentul de păşunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor şi cirezilor. Păşunatul fără autorizaţie este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deţinerea câinilor periculoşi. Astfel, cercul s-a închis”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Primarul din Miercurea Ciuc a sfătuit persoanele care observă câini din acesre rase pe păşuni să anunţe Poliţia Locală.

În luna iulie, un tânăr de 21 de ani a fost rănit grav în Munţii Făgăraş, după ce a fost atacat de câinii de la o stână. El a fost transportat la baza muntelui de cabanieri şi salvamontişti. Cabanierii îi avertizau pe turişti că în zonă sunt 6-8 câini din rasa ciobănesc kangal.

