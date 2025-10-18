Paradă inedită în SUA. Câini și pisici îmbrăcați de Halloween au participat la o defilare în Michigan

În avanpremieră câini îmbrăcați în tot felul de costumații au mers la colindat într-o paradă de Halloween în capitala statului american Michigan.

Evenimentul este organizat în fiecare an înaintea sărbătorii de un magazin local pentru animale de companie.

Numărul participanților este limitat. 200 de câini și câteva pisici au prins lista anul acesta după ce stăpânii lor le-au înscris în prealabil.

„În momentul de față cu tot, ce se întâmplă în lume avem nevoie de mai multe evenimente pline de bucurie și exact asta facem aici", a explicat directorul comitetului de organizare.

