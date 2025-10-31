Prima discuție România-SUA după ce americanii au decis reducerea prezenței militare în țara noastră, „despre următorii paşi”

31-10-2025
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu
Agerpres

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune.

autor
Claudia Alionescu

Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.

Am avut o conversaţie importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, o voce esenţială în domeniul securităţii euroatlantice, despre următorii paşi în cadrul parteneriatului dintre România şi Statele Unite şi despre obiectivele noastre comune”, a scris, vineri seară, pe reţeaua X, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Aceasta afirmă că, de-a lungul celor peste 20 de ani de când ţările noastre colaborează ca aliaţi în cadrul NATO am construit încredere.

Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a adăugat Oana Ţoiu.

oana toiu si marco rubio
Oana Țoiu, după întâlnirea oficială cu Marco Rubio: „Prezenţa SUA în România descurajează potenţiale intruziuni”

Aceasta anunţă că a discutat şi despre ”importanţa securităţii la Marea Neagră, despre bunele relaţii interpersonale - militare şi civile - în cadrul NATO şi al parteneriatelor noastre strategice”.

Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a adăugat ministrul român de Externe.

Discuţia vine la câteva zile după ce SUA a anunţat redimensionarea trupelor din România.

Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, anunţă Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România.

Stars and Stripes relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.

În cursul zilei de joi Oana Ţoiu a anunţat, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

Sursa: News.ro

